Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

Je mag het een beetje een omgekeerde wereld noemen in Limburg. Niet KRC Genk, maar wel STVV speelt mee in de Champions' Play-offs.

STVV kwam dit seizoen verrassend sterk voor de dag. Dat leverde uiteindelijk een derde plaats in de rangschikking op, met een ticket voor de Champions’ Play-offs. KRC Genk viel dan weer net uit de boot als zevende.

Voor de Kanaries staan direct Union SG en Club Brugge als tegenstanders in de kalender. “We starten meteen met de twee moeilijkste affiches”, vertelt Vrancken aan Het Belang van Limburg.

De twee sterkste ploegen in de competitie voor Vrancken en co. “Het wordt dus zonder twijfel een zware start van de play-offs. Tegelijk kunnen wij daar zonder druk naartoe werken. Alles wat we kunnen meepakken, is meegenomen.”

Geen medelijden met KRC Genk

Als STVV een Europees ticket wil afdwingen, dan zijn de andere matchen veel belangrijker. Eenvoudig wordt het niet, maar met de steun van de supporters hoopt Vrancken het verschil te kunnen maken.

Lees ook... Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet›

Dat KRC Genk er niet bij is? “Dat houdt me eerlijk gezegd niet bezig. Ik focus me volledig op STVV. Elke ploeg die zich geplaatst heeft, heeft dat verdiend. We focussen ons dus op die andere vijf ploegen”, besluit hij.