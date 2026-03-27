Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Eén van de grote ontdekkingen bij Club Brugge was ongetwijfeld Aleksandar Stankovic. De kans dat hij volgend seizoen nog bij blauw-zwart speelt lijkt bijzonder klein.

Stankovic is toptransfertarget

Club Brugge begon het seizoen nog met Reis, maar al heel snel kwam Aleksandar Stankovic in de ploeg en die bracht volgens Hein Vanhaezebrouck toch wel wat anders.

“Hij hield het simpel, speelde in één of twee tijden, had overzicht, verstuurde lange ballen… Hij heeft zich ook Europees bewezen”, vertelt de analist aan Het Nieuwsblad.

Ondertussen is er al tal van interesse van grote buitenlandse clubs om Stankovic binnen te halen. Volgend seizoen speelt hij zo goed als zeker niet meer in de Jupiler Pro League.

Terugkoopoptie activeren

In zijn contract met Club Brugge staat voor deze zomer een clausule waarbij Inter Milaan hem aan een vaste prijs kan terughalen naar Italië.

“Mocht ik Inter zijn, ik zou die terugkoopoptie sowieso nu al activeren. Dan betaalt het 23 miljoen, maar zelfs al ga je nadien toch weer twijfelen, dan kan je hem nog altijd voor minstens dat bedrag verkopen”, is het advies van Vanhaezebrouck.