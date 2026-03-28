'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'
Foto: © photonews

Als er één speler is waarvoor er deze zomer mogelijk veel geld over de toonbank gaat vliegen, dan is dat wel Kos Karetsas. De jonge Griekse Belg van KRC Genk heeft er een indrukwekkend seizoen opzitten.

Kos Karetsas is nog steeds piepjong, maar ondertussen wel al een van de meest bepalende spelers uit de Jupiler Pro League. Niemand die eigenlijk bij hem in de buurt komt als het gaat over de meest bepalende acties.

Iedereen wil Kos Karetsas van KRC Genk in huis halen

Er zijn met Hans Vanaken en Christos Tzolis twee toppers bij Club Brugge actief, maar zij hebben al meer jaren op de teller en veel meer ervaring. Bij Karetsas is het vaak op gevoel en steevast ook leuk om naar te kijken.

Het is sowieso jammer dat we hem kwijtspeelden aan de Griekse nationale ploeg. Met dat land heeft hij ondertussen al aardig wat caps verzameld. Maar nu lijken we hem komende zomer ook op clubniveau kwijt te gaan spelen.

Recordbedrag in de maak voor Kos Karetsas

Qua marktwaarde is hij ondertussen de absolute topper van de Jupiler Pro League geworden. En alle topclubs zien ook heil in hem. Real Madrid was al geïnteresseerd en ook PSG en Chelsea zijn al op de proppen gekomen voor hem.


Volgens Tuttosport is het echter AC Milan dat helemaal in katzwijm is gevallen en hem er zo snel mogelijk wil bij hebben. Zij willen de forcing voeren en kloppen al op tafel met een bod van rond de 35 miljoen euro. Rest de vraag of dat genoeg gaat zijn ...

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Dat is nog eens trouw aan de Verenigigin: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Dat is nog eens trouw aan de Verenigigin: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie Live

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

