'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

Als er één speler is waarvoor er deze zomer mogelijk veel geld over de toonbank gaat vliegen, dan is dat wel Kos Karetsas. De jonge Griekse Belg van KRC Genk heeft er een indrukwekkend seizoen opzitten.

Kos Karetsas is nog steeds piepjong, maar ondertussen wel al een van de meest bepalende spelers uit de Jupiler Pro League. Niemand die eigenlijk bij hem in de buurt komt als het gaat over de meest bepalende acties.

Iedereen wil Kos Karetsas van KRC Genk in huis halen

Er zijn met Hans Vanaken en Christos Tzolis twee toppers bij Club Brugge actief, maar zij hebben al meer jaren op de teller en veel meer ervaring. Bij Karetsas is het vaak op gevoel en steevast ook leuk om naar te kijken.

Het is sowieso jammer dat we hem kwijtspeelden aan de Griekse nationale ploeg. Met dat land heeft hij ondertussen al aardig wat caps verzameld. Maar nu lijken we hem komende zomer ook op clubniveau kwijt te gaan spelen.

Recordbedrag in de maak voor Kos Karetsas

Qua marktwaarde is hij ondertussen de absolute topper van de Jupiler Pro League geworden. En alle topclubs zien ook heil in hem. Real Madrid was al geïnteresseerd en ook PSG en Chelsea zijn al op de proppen gekomen voor hem.



Volgens Tuttosport is het echter AC Milan dat helemaal in katzwijm is gevallen en hem er zo snel mogelijk wil bij hebben. Zij willen de forcing voeren en kloppen al op tafel met een bod van rond de 35 miljoen euro. Rest de vraag of dat genoeg gaat zijn ...