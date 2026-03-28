Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

Westerlo is één van de grote kanshebbers om de Europe Play-offs te winnen. Er staan nog enkele heel mooie affiches op hen te wachten.

Sterke reeks van Westerlo

Westerlo heeft een goed seizoen gedraaid, al liep het niet altijd zoals ze het zelf wilden. De laatste weken zette de ploeg een heel mooie reeks neer.

“Na de zege op Antwerp trok Westerlo de lijn door met een 11 op 18, om zo nog dicht bij Play-off 1 te komen”, vertelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Hij ziet zelfs een specifieke opdracht weggelegd voor de club. “Westerlo kan de play-offs nu gebruiken om aan klantenbinding te doen. Er zitten een paar mooie affiches tussen.”

Mooie duels in Europe Play-offs

Zo is er de derby met Antwerp en een wedstrijd tegen Genk. “Dat altijd speciaal is in ’t Kuipje. Westerlo kan voor plezante voetbalavonden zorgen – daar zullen we het van moeten hebben in Play-off 2”, aldus Goots.



Hij durft nog geen voorspelling doen wie de Europe Play-offs zal winnen. Zeker omdat Genk meer dan eens dit seizoen de nodige steken liet vallen. “Het is misschien wel de grootste ontgoocheling van de reguliere competitie. Als titelkandidaat die zijn sterkhouders kon houden, deed Genk het niet beter dan Antwerp”, besluit hij.