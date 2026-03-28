Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Aleksandar Stankovic heeft dit seizoen heel wat indruk gemaakt op iedereen binnen Club Brugge. En ook buiten de landsgrenzen heeft iedereen gezien wat hij in zijn mars heeft. En dus is de middenvelder bezig aan zijn laatste maanden op onze voetbalvelden.

Wat goed is, komt snel. En dat mag zeker gezegd worden over Aleksandar Stankovic. De middenvelder begon nog wat weifelend aan het seizoen, maar de laatste maanden is hij een absolute sterkhouder geworden bij Club Brugge.

Club Brugge doet financieel een goede zaak, maar raakt Stankovic kwijt aan Internazionale

En doordat hij zo goed speelt, is ook meteen duidelijk dat het zijn laatste maanden zullen worden op Jan Breydel. Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro van Internazionale uit Milaan.

Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen - een zomer later zou dat 25 miljoen euro zijn.

Internazionale kan meer dan 23 miljoen euro vangen, maar ...

Het ligt al een tijdje in de lijn der verwachtingen dat Internazionale die terugkoopoptie gaat activeren. Steeds meer bronnen - ook toonaangevende binnen Italië - geven inmiddels aan dat dat wel degelijk ook gaat gebeuren.

Blauw-zwart verdient zo 13,5 miljoen euro op één seizoen Stankovic, maar het had natuurlijk gehoopt op meer. Internazionale zou zelf ook meteen winst kunnen maken op de middenvelder, maar lijkt volgt Tuttosport eerder geneigd hem een (nieuwe) kans te geven bij de Milanezen zelf.



