Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Niet enkel bij Club Brugge, maar ook bij de U21 van Duitsland is Nicolo Tresoldi in geweldige doen geweest. En dus lijken de geïnteresseerde clubs steeds dieper in de buidel te moeten gaan tasten om hem in huis te halen.

De U21 van Duitsland wonnen hun EK-kwalificatieduel van Noord-Ierland met 3-0. Doelpuntenmaker van dienst? Nicolo Tresoldi, die met een veldgoal en een penalty voor een 2-0 ruststand zorgde in de belangrijke wedstrijd.

Nicolo Tresoldi scoort twee keer voor Duitsland U21

En zo heeft de jonge aanvaller zijn bloedvorm nog maar eens weten te bevestigen. De laatste zeven wedstrijden bij Club Brugge scoorde hij ook al zeven keer, waardoor hij met dertien goals zelfs nog topschutter werd van de reguliere competitie.

Op de sociale media viel iedereen dan ook in katzwijm voor de Italiaanse Duitser. Zijn prestatie tegen Noord-Ierland mocht er meer dan zijn en dat wilden de supporters dan ook niet onder stoelen of banken gaan steken.

Iedereen valt in katzwijm voor jonge Duitser

Bovendien lijkt het er op die manier op dat Tresoldi steeds minder houdbaar lijkt voor Club Brugge komende zomer. Al lijkt ook meteen de prijs flink te kunnen worden opgedreven, want een spits in vorm wil iedereen in huis halen.

Er is veel interesse in de in Italië geboren Duitse aanvaller, wiens marktwaarde op Transfermarkt ondertussen dertien miljoen euro is. Arsenal, Dortmund én Leverkusen zijn zoals geweten bij de geïnteresseerde clubs.

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
