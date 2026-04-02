Kan Hans Vanaken spelen tegen Anderlecht? Hij geeft update van zijn blessure

Club Brugge en RSC Anderlecht openen op Paasmaandag de Champions' Play-Offs met een absolute topper. Bij blauw-zwart was er twijfel over de inzetbaarheid van Hans Vanaken. Bij DAZN geeft hij nu zelf een update.

De aanvoerder van Club Brugge kampte de voorbije weken met een heupblessure. Die liep hij op tijdens de wedstrijd tegen KVC Westerlo, waarna hij ook de partij tegen KV Mechelen moest missen.

Ook bij de Rode Duivels moest Vanaken verstek geven. Hij reisde niet mee naar de Verenigde Staten, wat hem wel extra tijd gaf om te herstellen van zijn blessure.

Intussen klinkt de middenvelder opnieuw optimistisch. “Het gaat de goede richting uit. De pijn is nog niet volledig weg, maar ze is minder en ik kan steeds meer doen", liet hij optekenen.

Hans Vanaken denkt te kunnen spelen tegen Anderlecht

Club Brugge nam geen risico’s in zijn revalidatie en bouwde alles rustig op. Die aanpak lijkt nu zijn vruchten af te werpen met het oog op de cruciale fase van het seizoen.

Voor de topper tegen Anderlecht verwacht Vanaken dan ook speelklaar te zijn. “Het zal misschien niet volledig zonder pijn zijn, maar met wat ik nu voel, kan ik ermee door. Maandag moet lukken", besluit hij hoopvol.



