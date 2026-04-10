Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG en Club Brugge zijn hun Champions' Play-offs begonnen met een overwinning. Daardoor staan ze nog verder voor in de stand op STVV en de rest. Is het een tweestrijd in wording of kan er toch nog iemand iets in de pap brokken?

Union SG won in eigen huis tegen STVV, Club Brugge deed hetzelfde tegen RSC Anderlecht. De Bruggelingen deden wel op een indrukwekkender manier dan de Brusselaars, al maakt dat in de eindafrekening niets uit.

Wie pakt de titel?

De kloof tussen de top-2 en de rest is wel meteen gegroeid. We stelden u dan ook de vraag: wie pakt volgens u de titel. En u bent nog steeds duidelijk: Club Brugge blijft met 52 procent de grote favoriet na speeldag 1.

Ook Union SG krijgt nog steeds 37 procent van de stemmen achter zich, terwijl STVV en Anderlecht het al met veel minder moeten doen en niemand nog in de kansen van KV Mechelen of KAA Gent gelooft met nog negen speeldagen te gaan.

De data van de Pro League geven Union SG de grootste kans

Volgens de data die de Pro League heeft verzameld via Stats Perform heeft Union SG nog altijd 61,5 procent van de kansen om eerste te worden en Club Brugge zo'n 38 procent van de kansen. Heel andere cijfers dus.

Genk lijkt volgens de cijfers op weg naar de winst in de Europe Play-offs en Dender heeft volgens de laatste cijfers nu 98,3 procent kans dat het de barrages zal moeten spelen. Cijfers zijn natuurlijk maar cijfers. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert? Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden trivece trivece over RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent? TheWiseGuy TheWiseGuy over Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden" Dirk1897 Dirk1897 over Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel Joe Joe over "KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV" LordJozef LordJozef over FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA Joe Joe over Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved