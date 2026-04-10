Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Union SG en Club Brugge zijn hun Champions' Play-offs begonnen met een overwinning. Daardoor staan ze nog verder voor in de stand op STVV en de rest. Is het een tweestrijd in wording of kan er toch nog iemand iets in de pap brokken?

Union SG won in eigen huis tegen STVV, Club Brugge deed hetzelfde tegen RSC Anderlecht. De Bruggelingen deden wel op een indrukwekkender manier dan de Brusselaars, al maakt dat in de eindafrekening niets uit.

Wie pakt de titel?

De kloof tussen de top-2 en de rest is wel meteen gegroeid. We stelden u dan ook de vraag: wie pakt volgens u de titel. En u bent nog steeds duidelijk: Club Brugge blijft met 52 procent de grote favoriet na speeldag 1.

Ook Union SG krijgt nog steeds 37 procent van de stemmen achter zich, terwijl STVV en Anderlecht het al met veel minder moeten doen en niemand nog in de kansen van KV Mechelen of KAA Gent gelooft met nog negen speeldagen te gaan.

De data van de Pro League geven Union SG de grootste kans

Volgens de data die de Pro League heeft verzameld via Stats Perform heeft Union SG nog altijd 61,5 procent van de kansen om eerste te worden en Club Brugge zo'n 38 procent van de kansen. Heel andere cijfers dus.



Genk lijkt volgens de cijfers op weg naar de winst in de Europe Play-offs en Dender heeft volgens de laatste cijfers nu 98,3 procent kans dat het de barrages zal moeten spelen. Cijfers zijn natuurlijk maar cijfers.