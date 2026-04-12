🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

Anderlecht heeft grote zorgen. Niet enkel sportief nu, maar ook door een extra blessure in de wedstrijd tegen AA Gent. Nathan De Cat moest nog voor de rust naar de kant.

De Cat ging in duel aan de zijlijn met Michal Skoras en bleef roepend liggen. Meteen werd duidelijk dat het ernstig was. De medische staf snelde toe en vroeg meteen om zijn vervanging.

De Cat moest het veld verlaten, maar moest ook ondersteund worden, want hij kon niet op zijn rechterenkel steunen. Na de rust kwam hij uit de catacomben op krukken.

Binnen een maand is er al de bekerfinale

De eerste diagnose zou een zware verstuiking zijn, maar uiteraard zullen er bijkomende onderzoeken volgen. De enkel stond meteen dik en dus zal de beeldvorming moeten wachten tot dat wat ontzwollen is.

In ieder geval maken ze zich bij Anderlecht al zorgen, want met nog een maand tot de bekerfinale - 14 mei - hopen ze natuurlijk dat hun 17-jarige parel niet zolang out is.

We houden u natuurlijk op de hoogte van de blessure, maar het is niet ondenkbaar dat hij meerdere weken zal out zijn. Een scenario dat voor dit Anderlecht nog extra kopzorgen zou meebrengen.



Lees ook... Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen›