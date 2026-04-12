Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

Anderlecht kroop door het oog van de naald. Lang zag het er naar uit dat paars-wit in eigen huis zou verliezen, maar uiteindelijk wonnen ze met 3-1. Cijfers die absoluut het wedstrijdverloop niet weergaven, maar Jérémy Taravel kon natuurlijk leven met de uitslag. En blijkbaar ook met de 1ste helft.

Iedereen die de eerste helft van paars-wit zag, bestempelde die als dramatisch of toch tenminste heel slecht. Jérémy Taravel weigerde zich volledig aan te sluiten bij die analyse en probeerde het bredere plaatje te schetsen.

“Het was een heel ingewikkelde eerste helft. We wisten dat ze ons op een kant gingen proberen opsluiten, maar we hadden er enorm veel problemen mee”, klonk het eerlijk bij de coach. Anderlecht had moeite om onder de druk uit te voetballen en kwam zelden in zijn eigen spel.

Toch bleef Taravel opvallend rustig langs de zijlijn. “We hebben dat aangepast tijdens de rust, ik ben heel kalm gebleven”, legde hij uit. “De ruimtes zoeken, hoger spelen, wat dominanter aan de bal”, somde hij de verbeterpunten op in de tweede helft. “De reservespelers hebben het verschil gemaakt.”

Taravel vond het niet zo erg als in Brugge

Opvallend was dat Taravel de eerste helft niet volledig wilde afschrijven. “De eerste helft was niet slecht, maar was niet wat ik wilde qua spel. Het was niet zo slecht als op Brugge”, nuanceerde hij. Daarmee ging hij wel lijnrecht in tegen de algemene perceptie.

Lees ook... AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"›

Taravel zag vooral een mentale opsteker in het herstel na rust. “We hebben getoond dat we het kunnen rechtzetten. Nu moeten we bescheiden blijven, maar het toont dat we goede dingen kunnen doen”, besloot hij. Over de blessure van Nathan De Cat bleef hij voorzichtig: “Het zag er niet echt heel erg uit, we zullen morgen meer weten.”