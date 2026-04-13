Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Ondanks een nieuwe nederlaag tegen Club Brugge heeft Sint-Truiden indruk gemaakt. Dat stelt analist Peter Vandenbempt, die vooral onder de indruk was van het spel van de Truienaars.

STVV staat dan wel op 0 op 6 in de Champions’ Play-offs, maar volgens Vandenbempt zegt dat niet alles. “Op basis van de resultaten kan je hen de zwakste ploeg noemen, maar wat ze op het veld brengen vertelt een ander verhaal”, klonk het bij Sporza.

Vooral de eerste helft tegen Club Brugge kon hem bekoren. “Dat was echt topniveau. Eén van de meest aantrekkelijke en spectaculaire helften die we al gezien hebben in deze play-offs”, aldus de analist.

Hij verwees daarbij ook naar de knappe treffer van Daichi Ito. “Voor mij is dat nu al een kandidaat voor doelpunt van het jaar. Die aanval was uitgespeeld zoals je dat ziet bij topploegen als FC Barcelona of Manchester City.”

Volgens Vandenbempt bleef het niet bij die ene flits. “STVV bleef aanvallen opzetten, het spel golfde voortdurend op en neer. Het deed denken aan het beste voetbal van KRC Genk onder Wouter Vrancken. Heel moeilijk om te verdedigen.”

Lees ook... "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"
Toch blijft het probleem duidelijk: efficiëntie en foutenlast. “Ze scoren te weinig, maken fouten achterin en krijgen dan ook nog eens pechmomenten tegen. Maar als ze dit niveau aanhouden, moeten de punten volgen. Al wordt het stilaan wel tijd om dat ook effectief te bewijzen.”

11:20
Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

William Wallace William Wallace over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" Vital Verheyen Vital Verheyen over Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli Geert66 Geert66 over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella FCBalto FCBalto over Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale FCBalto FCBalto over Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder El Pulga El Pulga over Anderlecht - KAA Gent: 3-1 Redredred Redredred over Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over tactische keuze FCB vo altijd FCB vo altijd over STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden" .. .. over Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof" patje teppers patje teppers over Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge Kantine
