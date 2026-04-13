Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Ondanks een nieuwe nederlaag tegen Club Brugge heeft Sint-Truiden indruk gemaakt. Dat stelt analist Peter Vandenbempt, die vooral onder de indruk was van het spel van de Truienaars.

STVV staat dan wel op 0 op 6 in de Champions’ Play-offs, maar volgens Vandenbempt zegt dat niet alles. “Op basis van de resultaten kan je hen de zwakste ploeg noemen, maar wat ze op het veld brengen vertelt een ander verhaal”, klonk het bij Sporza.

Vooral de eerste helft tegen Club Brugge kon hem bekoren. “Dat was echt topniveau. Eén van de meest aantrekkelijke en spectaculaire helften die we al gezien hebben in deze play-offs”, aldus de analist.

STVV speelde echt op topniveau in de eerste helft tegen Club Brugge

Hij verwees daarbij ook naar de knappe treffer van Daichi Ito. “Voor mij is dat nu al een kandidaat voor doelpunt van het jaar. Die aanval was uitgespeeld zoals je dat ziet bij topploegen als FC Barcelona of Manchester City.”

Volgens Vandenbempt bleef het niet bij die ene flits. “STVV bleef aanvallen opzetten, het spel golfde voortdurend op en neer. Het deed denken aan het beste voetbal van KRC Genk onder Wouter Vrancken. Heel moeilijk om te verdedigen.”

Toch blijft het probleem duidelijk: efficiëntie en foutenlast. “Ze scoren te weinig, maken fouten achterin en krijgen dan ook nog eens pechmomenten tegen. Maar als ze dit niveau aanhouden, moeten de punten volgen. Al wordt het stilaan wel tijd om dat ook effectief te bewijzen.”