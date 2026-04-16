Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

Justin Heekeren had amper tijd om zich voor te bereiden, maar kroonde zich zondag meteen tot redder van Anderlecht. Na zijn sterke debuut klinkt nu al de vraag of Colin Coosemans zich zorgen moet maken.

Anderlecht haalde het afgelopen weekend met 3-1 van KAA Gent, met één duidelijke uitblinker. Doelman Justin Heekeren werd de held van het weekend bij de Brusselaars. Hij hield zijn ploeg recht met een aantal belangrijke reddingen.

Coosemans raakte onverwachts geblesseerd net voor de wedstrijd tegen Gent, waardoor Heekeren per toeval zijn debuut kon maken. Van Philippe Albert mag hij Coosemans nu al voorbijsteken in de pikorde.

"Hij was grandioos bij zijn debuut, hij heeft de meubelen gered", zegt hij bij La Tribune. "Zonder hem was die match al voorbij aan de rust. Hij was erg aanwezig. Krijg hem na zo’n wedstrijd maar eens uit doel."

"Op basis van wat hij heeft laten zien, is hij op dit moment sterker dan Colin Coosemans", gaat de voormalige Rode Duivel verder met een stevige uitspraak. Moet de Belgische keeper vrezen voor zijn plek tussen de palen bij Anderlecht?



"Anderlecht staat nu voor twee moeilijke verplaatsingen en defensief staat die ploeg niet geweldig. Terwijl zijn vertrouwen nu net op een hoogtepunt zit", besluit Albert. Zondag trekken de Brusselaars naar KV Mechelen en volgende week vrijdag naar STVV.