Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Daan Blockx, voetbaljournalist
Westerlo verloor zaterdagavond op de derde speeldag van de Europe Play-offs thuis van concurrent Genk. Door het verlies nemen de Limburgers opnieuw de eerste plaats over.

Westerlo leefde even op wolken met hun eerste plaats in de Europe Play-offs. De droom van Europees voetbal in Het Kuipje blijft levendig, ook al moeten ze Genk terug voorlaten in het klassement.

De Kemphanen kwamen in de wedstrijd tegen Genk 0-2 achter door doelpunten van El Ouahdi en Bibout. Westerlo kon nog tegenprikken via Afonso Patrão, maar een tweede treffer bleef uit, waardoor de mannen van Issame Charaï met 1-2 verloren.

Ruwe diamant

Afonso Patrão kwam in januari over van Braga B voor een som van zo'n 220 duizend euro volgens Transfermarkt. De waarde van het Portugese talent wordt geschat op 1,7 miljoen.

"Vorig jaar speelde ik in het eerste team van Braga, maar er kwam een nieuwe trainer en ik moest terug naar het B-team", klinkt het bij Patrão in het supportersmagazine van KVC Westerlo.

"Ik voelde me er niet gelukkig"

"Daar maakte ik weliswaar meer minuten, maar ik voelde me er niet gelukkig. Bij de club wordt ook weinig gedaan met jong talent. Dat is één van de redenen dat ik openstond voor een transfer".

Bij Westerlo zit de 19-jarige spits momenteel aan één doelpunt in vijf wedstrijden. Het jonge talent moet nog wennen aan de manier van spelen in België: "In Portugal gaat het er tactischer aan toe dan hier. Er wordt meer met de voeten gespeeld, het spel is er ‘magischer’, met meer skills", sprak de Portugees.

"Ik moet sterker en sneller worden"

"Het Belgische voetbal was voor mij wel een schok: fysiek en veel lopen is hier belangrijk. Daar moet ik nog aan werken. Ik moet sterker en sneller worden. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik ben gemotiveerd om hier aan te werken".

Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

