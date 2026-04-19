Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Johan Walckiers
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge begint zonder kapitein Hans Vanaken aan de topper tegen Union Saint-Gilloise. Coach Ivan Leko kiest voor een opvallende aanpak in de topper.

Vanaken begint niet aan de aftrap, maar volgens Leko is dat zeker geen sportieve keuze. “Hans is de beste speler van de afgelopen tien jaar in België, ik zou hem nooit zomaar op de bank zetten”, benadrukt hij. “Hij is gewoon niet honderd procent fit om een hele wedstrijd te spelen.”

Daardoor moest Club op zoek naar alternatieven. Hugo Vetlesen begint in de plaats van Vanaken. En ook Romeo Vermant krijgt een basisplaats. De jonge spits krijgt de voorkeur in de punt van de aanval, mede door omstandigheden. “Tresoldi heeft deze week niet volledig getraind, dus kiezen we vandaag voor een andere oplossing.”

Opvallend: Club kiest niet voor een systeem met een valse negen, iets wat in het verleden wel gebeurde tegen Union. “Vandaag gaan we gewoon ons voetbal spelen”, maakt Leko duidelijk.

Daarmee doelt hij op de eigen identiteit van Blauw-Zwart. “We hebben al getoond dat we, als we op niveau zijn, het beste en meest aanvallende voetbal van België spelen.”

Toch is er ook respect voor de tegenstander. “We spelen tegen de leider die al bijna het hele seizoen bovenaan staat. Dat verdient respect, maar we gaan ons niet aanpassen”, besluit Leko strijdvaardig.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Club Brugge nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Hans Vanaken

Meer nieuws

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs

19:18
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

17:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

16:30
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

14:15
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18/04
Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

09:11
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
3
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

18/04
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
5
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 1-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Club Brugge: 1-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Manchester City - Arsenal: 2-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten" Groen Groen over Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender H.J. H.J. over Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken De Groene Ridder. De Groene Ridder. over FCV Dender EH - Cercle Brugge: 1-4 JaKu JaKu over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." Andreas2962 Andreas2962 over Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof Swakken Swakken over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved