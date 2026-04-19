Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Club Brugge begint zonder kapitein Hans Vanaken aan de topper tegen Union Saint-Gilloise. Coach Ivan Leko kiest voor een opvallende aanpak in de topper.

Vanaken begint niet aan de aftrap, maar volgens Leko is dat zeker geen sportieve keuze. “Hans is de beste speler van de afgelopen tien jaar in België, ik zou hem nooit zomaar op de bank zetten”, benadrukt hij. “Hij is gewoon niet honderd procent fit om een hele wedstrijd te spelen.”

Daardoor moest Club op zoek naar alternatieven. Hugo Vetlesen begint in de plaats van Vanaken. En ook Romeo Vermant krijgt een basisplaats. De jonge spits krijgt de voorkeur in de punt van de aanval, mede door omstandigheden. “Tresoldi heeft deze week niet volledig getraind, dus kiezen we vandaag voor een andere oplossing.”

Opvallend: Club kiest niet voor een systeem met een valse negen, iets wat in het verleden wel gebeurde tegen Union. “Vandaag gaan we gewoon ons voetbal spelen”, maakt Leko duidelijk.

Daarmee doelt hij op de eigen identiteit van Blauw-Zwart. “We hebben al getoond dat we, als we op niveau zijn, het beste en meest aanvallende voetbal van België spelen.”

Toch is er ook respect voor de tegenstander. “We spelen tegen de leider die al bijna het hele seizoen bovenaan staat. Dat verdient respect, maar we gaan ons niet aanpassen”, besluit Leko strijdvaardig.