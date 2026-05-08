Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Kyan Vaesen heeft eindelijk zijn eerste doelpunt beet voor OH Leuven. Opvallend: de spits scoorde uitgerekend tegen ex-club Westerlo en kreeg achteraf zelfs felicitaties vanuit het Kuipje.

In het spectaculaire 3-3-gelijkspel tegen Westerlo was Kyan Vaesen één van de opvallendste namen bij OH Leuven. De aanvaller scoorde zijn eerste doelpunt sinds zijn transfer naar Leuven en haalde zo eindelijk de nul van het bord.

Voor Vaesen betekende die treffer duidelijk meer dan zomaar een doelpunt. “Het was toch belangrijk om die nul van het bord te krijgen”, vertelde hij achteraf aan Het Laatste Nieuws. De spits hoopt nu verder te bouwen op dat vertrouwen richting het slot van het seizoen.

Toch bleef de ontgoocheling overheersen, want OHL gaf na een sterke eerste helft nog een comfortabele voorsprong uit handen.

Dat Vaesen uitgerekend tegen Westerlo scoorde, maakte het moment extra bijzonder. De aanvaller speelde jarenlang voor de Kemphanen en bewaart nog altijd sterke banden met de club.

Na de wedstrijd kreeg hij dan ook heel wat berichten vanuit Westerlo. Niet alleen supporters, maar ook spelers en coaches feliciteerden hem met zijn eerste goal voor OHL. Dat deed zichtbaar deugd bij Vaesen, die toegaf dat hij praktisch zijn hele voetballeven bij Westerlo heeft doorgebracht. De warme reacties tonen aan dat de spits nog steeds erg geliefd is bij zijn ex-club.





De treffer zorgde duidelijk voor gemengde gevoelens bij Vaesen. Enerzijds was er de blijdschap om eindelijk te scoren voor OHL, anderzijds bleef het jammer dat zijn ploeg de overwinning nog uit handen gaf.

Bovendien leek Vaesen zelfs nog een tweede keer raak te treffen. De aanvaller scoorde opnieuw, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel. “Alleen mijn neus”, grapte hij achteraf. Volgens Vaesen had die vierde Leuvense goal wellicht definitief het verschil gemaakt in de wedstrijd.

Kyan Vaesen werkte zijn jeugdopleiding af bij Westerlo en groeide er uiteindelijk door naar het eerste elftal. De aanvaller kende verschillende sterke seizoenen bij de Kemphanen en ontwikkelde zich tot een fysiek sterke spits met veel werkkracht.

Tijdens de wintermercato maakte hij de overstap naar OH Leuven, waar hij een nieuwe uitdaging wilde aangaan in de Jupiler Pro League. Zijn eerste doelpunt voor de Leuvenaars lijkt nu een belangrijk moment te kunnen worden in zijn verdere ontwikkeling bij de club.