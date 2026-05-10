Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"
Benito Raman heeft toch wat negatieve opvattingen geuit over hoe het er in de voetbalwereld momenteel aan toegaat. Zijn coach Fred Vanderbiest houdt nauwlettend in de gaten hoe zich dat vertaalt.

Raman deed de uitspraken enkele weken geleden in Café Constant en ze haalden onlangs de actualiteit. Raman vindt de manier waarop clubs bijvoorbeeld voeding tegenwoordig benaderen niet leuk. Dat maakt het voor hem allemaal wat minder plezant. Dat kan ook weer effect hebben op het aantal jaren dat hij nog zal blijven voetballen.

Voetbalkrant polste bij Fred Vanderbiest wat hij ervan vindt dat Raman niet te springen staat voor die benadering. "Dat hij er moeite mee heeft, is zijn zaak. Als hij traint en speelt zoals het moet en alles doet om fit te zijn, is het geen probleem. Is het andersom, dan ga je die zaken wel gaan aankaarten", sluit Vanderbiest een gesprek met zijn aanvaller niet uit.

Vanderbiest overtuigd van voordeel van evolutie

Niet iedereen is fan van verandering. "Alles evolueert. Dat is in het voetbal zo, in het leven, met de jeugd. Dat is met alles zo. Alles gaat vooruit. Elk percentage dat je kunt winnen, moet je proberen te benutten. Wij moeten als club die dingen aanreiken." Vanderbiest zou dus wel graag hebben dat Raman de aanwijzingen van de diëtist volgt. "Ik ben ervan overtuigd dat je er profijt uit haalt als je dat doet."

Toch begrijpt Vanderbiest ook het standpunt van Raman. "Oké, Benito is iets ouder en is iets moeilijker te overtuigen van die zaken. Ik was als speler ook zo. Op het einde van mijn spelerscarrière begonnen ze met stabilisatieoefeningen. Wij hadden nog nooit core stability gedaan. Als je dat moet beginnen doen op je 32ste, dan sta je daar ook niet voor te springen."

Raman dit weekend inzetbaar


Desondanks is Vanderbiest ook van dit soort zaken het nut gaan inzien. "Achteraf zeg je wel: als ze daar vroeger mee begonnen waren, had ik misschien drie-vier jaar langer gevoetbald. Zo moet je het bekijken." Raman is alleszins genezen van zijn ziekte en dus inzetbaar dit weekend voor KVM tegen Union. 

Volg Union SG - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

