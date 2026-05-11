Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 4 reacties
Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht tankte vertrouwen met een sterke prestatie tegen KAA Gent. De Brusselaars sleepten een belangrijk resultaat uit de brand en lijken net op tijd klaar voor de bekerfinale tegen Union SG. Vooral de situatie rond Thorgan Hazard blijft daarbij een groot gespreksonderwerp.

Anderlecht toont karakter tegen AA Gent

RSC Anderlecht speelde afgelopen weekend een degelijke wedstrijd tegen KAA Gent. Volgens Marc Degryse kwam paars-wit zowel mentaal als sportief sterk uit die confrontatie.

In Het Laatste Nieuws benadrukte Degryse dat Anderlecht vóór de rode kaart van Cvetkovic al de betere ploeg was. Hij zag een gretige ploeg met spelers als Tristan Degreef en Adriano Bertaccini die hun kans grepen. Ook Yari Verschaeren maakte indruk in de opbouw naar de bekerfinale.

Vertrouwensboost richting bekerfinale

De manier waarop Anderlecht met tien spelers overeind bleef tegen Gent zorgde volgens Degryse voor een belangrijke mentale opsteker. Die vechtlust kan cruciaal worden richting de bekerfinale van donderdag tegen Royale Union Saint-Gilloise.

Daarnaast heeft Anderlecht volgens Degryse nog altijd een uitstekende kans om de vierde plaats in de competitie veilig te stellen. Het programma oogt gunstiger dan dat van concurrenten KAA Gent en KV Mechelen, waardoor het punt in Gent bijzonder belangrijk kan blijken.

Anderlecht mist Hazard, maar rekent op hem

Opvallend genoeg speelde Anderlecht tegen Gent zonder Thorgan Hazard. Toch gelooft Degryse dat de ervaren spelmaker een sleutelrol kan spelen in de bekerfinale.

Lees ook... De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De analist vindt dat interim-coach Jérémy Taravel Hazard duidelijk moet maken hoe belangrijk hij nog altijd is voor deze ploeg, maar ook Hazard moet van zich laten horen. “Zelf moet hij deze week aan Taravel een signaal geven: ‘Ik ben klaar.’”, zegt Degryse over Hazard.

Degryse ziet grote rol voor Hazard

Volgens Degryse kan Hazard zijn status bij Anderlecht nog extra versterken met een sterke prestatie in de finale. “Taravel moet Hazard erop wijzen dat een uitblinkersrol in de bekerfinale zijn legacy alleen maar groter zal maken”, is de boodschap die de coach aan Hazard moet meegeven.

De analist verwacht geen volledige dominante wedstrijd van Hazard, maar wel enkele beslissende momenten. Twee of drie flitsen kunnen volgens hem voldoende zijn om Anderlecht aan bekerwinst te helpen en Hazard nog één keer te laten tonen welke klasse hij bezit.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Marc Degryse
Thorgan Hazard

Meer nieuws

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

08:15
13
Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

14:00
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

12:40
1
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

09:00
1
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

13:00
21
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

12:00
1
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

13:30
Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

07:54
5
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

11:40
Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

12:20
'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

11:20
Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

10:20
Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

11:00
6
Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

10:00
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

09:32
5
📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

09:20
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

07:20
6
🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

08:38
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg Reactie

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

22:10
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

06:30
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
6
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

23:00
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

22:00
11
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
3
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
43
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
9
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
7
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
29
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
1
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

bompi55 bompi55 over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop TIGERMANIA TIGERMANIA over Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera? TatstOn TatstOn over Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan Andreas2962 Andreas2962 over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is Real09 Real09 over 📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona Snipergoal Snipergoal over De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt Deno Deno over Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen? Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef aangespoelde aangespoelde over Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved