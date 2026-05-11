Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

RSC Anderlecht tankte vertrouwen met een sterke prestatie tegen KAA Gent. De Brusselaars sleepten een belangrijk resultaat uit de brand en lijken net op tijd klaar voor de bekerfinale tegen Union SG. Vooral de situatie rond Thorgan Hazard blijft daarbij een groot gespreksonderwerp.

Anderlecht toont karakter tegen AA Gent

RSC Anderlecht speelde afgelopen weekend een degelijke wedstrijd tegen KAA Gent. Volgens Marc Degryse kwam paars-wit zowel mentaal als sportief sterk uit die confrontatie.

In Het Laatste Nieuws benadrukte Degryse dat Anderlecht vóór de rode kaart van Cvetkovic al de betere ploeg was. Hij zag een gretige ploeg met spelers als Tristan Degreef en Adriano Bertaccini die hun kans grepen. Ook Yari Verschaeren maakte indruk in de opbouw naar de bekerfinale.

Vertrouwensboost richting bekerfinale

De manier waarop Anderlecht met tien spelers overeind bleef tegen Gent zorgde volgens Degryse voor een belangrijke mentale opsteker. Die vechtlust kan cruciaal worden richting de bekerfinale van donderdag tegen Royale Union Saint-Gilloise.

Daarnaast heeft Anderlecht volgens Degryse nog altijd een uitstekende kans om de vierde plaats in de competitie veilig te stellen. Het programma oogt gunstiger dan dat van concurrenten KAA Gent en KV Mechelen, waardoor het punt in Gent bijzonder belangrijk kan blijken.

Anderlecht mist Hazard, maar rekent op hem

Opvallend genoeg speelde Anderlecht tegen Gent zonder Thorgan Hazard. Toch gelooft Degryse dat de ervaren spelmaker een sleutelrol kan spelen in de bekerfinale.



De analist vindt dat interim-coach Jérémy Taravel Hazard duidelijk moet maken hoe belangrijk hij nog altijd is voor deze ploeg, maar ook Hazard moet van zich laten horen. “Zelf moet hij deze week aan Taravel een signaal geven: ‘Ik ben klaar.’”, zegt Degryse over Hazard.

Degryse ziet grote rol voor Hazard

Volgens Degryse kan Hazard zijn status bij Anderlecht nog extra versterken met een sterke prestatie in de finale. “Taravel moet Hazard erop wijzen dat een uitblinkersrol in de bekerfinale zijn legacy alleen maar groter zal maken”, is de boodschap die de coach aan Hazard moet meegeven.

De analist verwacht geen volledige dominante wedstrijd van Hazard, maar wel enkele beslissende momenten. Twee of drie flitsen kunnen volgens hem voldoende zijn om Anderlecht aan bekerwinst te helpen en Hazard nog één keer te laten tonen welke klasse hij bezit.