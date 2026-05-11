Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Johan Walckiers
Casper Nielsen scoorde een prachtig doelpunt en schonk Standard Luik vrijdagavond de zege tegen OHL (2-1). Zo'n type speler ontbreekt volgens Guillaume Gillet bij Anderlecht.

Die zege was cruciaal voor de Rouches, benadrukt Guillaume Gillet bij de RTBF in het programma Complètement Foot: "Als ze ambities hadden, moesten ze die match winnen, dus die thuiszege komt op het ideale moment. Dat zal de Luikenaren misschien nog meer bevrijden."

De ex-speler van Sporting Anderlecht wilde de prestatie van Timothé Nkada benadrukken, maar had het daarna uiteraard vooral over Casper Nielsen. "Dat is typisch de speler die Anderlecht mist", aldus Guillaume Gillet.

Casper Nielsen, het type speler dat Sporting Anderlecht mist?

"Als hij fysiek en mentaal op 100% zit, brengt hij altijd iets in een wedstrijd, en zelfs op een mindere dag is hij iemand die zijn ploeg kan wakker schudden, het noodzakelijke foutje kan maken, heel wat ballen kan veroveren in het defensieve werk, en dan nog dat doelpunt dat hij maakte: dat is niet voor iedereen weggelegd", voegde hij eraan toe.

Standard is nu goed op weg om de Europe Play-offs te winnen, maar niets is al beslist. Verre van zelfs... Zaterdag nemen de Rouches het op tegen KRC Genk in een cruciale wedstrijd voor de strijd om de eerste plaats in deze play-offs 2. Beide ploegen hebben momenteel evenveel punten (33). Standard en KRC Genk worden gevolgd door Charleroi en Westerlo, op drie punten. Antwerp is vijfde met 27 punten, terwijl OHL ver achterop hinkt en hekkensluiter is in de Europe Play-offs met 19 punten.

Na de match tegen Genk blijven er nog maar twee speeldagen over. De Rouches trekken de dinsdag erop naar Westerlo en ontvangen Sporting Charleroi op zaterdag 23 mei voor een Waalse kraker als afsluiter.

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

