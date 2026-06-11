'Club Brugge blijft azen op toptalenten en heeft er alweer eentje in vizier'

Club Brugge wil zich deze zomer wapenen op de arbeidsmarkt, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij mikken ze op heel wat jong talent. Elk uur lijkt er wel een nieuwe naam op te duiken en nu hebben ze er alweer eentje extra op het oog. Toch volgens zijn makelaar.

Club Brugge wil zich volop wapenen voor de toekomst. Daarbij komen ze ook uit bij jong talent van topclubs. Zo willen ze Samba Coulibaly en Elijah Ly beiden weghalen bij PSG. Kunnen de Bruggelingen een dubbelslag slaan in Parijs?

Ze zijn lang niet de enige spelers die op de radar staan van Club Brugge. De laatste uren gaat het héél erg hard wat betreft jonge spelers waar blauw-zwart wel wat in zou zien. Zo is er ook onder meer Leonel Eklund van Nordsjaelland.

Club Brugge roert zich voor heel wat verschillende spelers

Club Brugge zou er de jonge Zweed al een tijdje bij willen. De spits is ook al lange tijd onderdeel van diverse jeugdteams van Zweden. Hij speelde in totaal veertien interlands voor de Zweedse jeugdploegen, waarin hij zeven goals wist te maken voor zijn land. Wil Club Brugge nu toeslaan? Dan moet het dus diep in de buidel tasten, in de wetenschap later een veelvoud te vangen?

En nu mag ook Shedrack Egboh - althans volgens zijn makelaar en Footy Africa - aan het lijstje worden toegevoegd. Die 18-jarige Nigeriaan speelt momenteel nog in eigen land, maar zou ook het nodige talent hebben richting de toekomst.