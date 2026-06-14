Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië
Foto: © photonews

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Op het WK in de Verenigde Staten zijn we nu écht begonnen. De nacht van zaterdag op zondag bracht ons in totaal liefst vier wedstrijden. Schotland en Haiti speelden tegen elkaar een belangrijk duel met oog op de volgende ronde.

Schotland en Haïti wisten beiden waar ze voor stonden. Met ook nog Marokko en Brazilië - die eerder gelijkspeelden tegen elkaar - in de groep was het voor beide ploegen van primordiaal belang om een driepunter te pakken.

Het nieuwe systeem op het WK maakt dat ook de beste derdes doorgaan naar de volgende ronde. En dus was het aan de Schotten en de Haitianen om uit te pakken met een zo goed mogelijk resultaat, zodat ze met drie punten al mogen dromen van de volgende ronde.

Schotland klopt Haiti met kleinste verschil

En dus kregen we twee vrij scherpe ploegen voor de kiezen in de beginfase, waarbij ook Haïti zich niet zomaar onbetuigd liet en via onder meer Pierrot tot een paar kansjes kwam. Het was met ook nog onder meer Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) en sowieso al een wedstrijd met heel wat 'Belgen' aan de aftrap.

Na de drankpauze nam Schotland de match stevig in handen en even later scoorde McGinn ook meteen een heel interessant en belangrijk doelpunt voor de Schotten. Er was wel wat meeval mee gemoeid, want de bal week meermaals af op het kader.

Schotland grijpt de macht in moeilijke groep

Wie had verwacht dat de wedstrijd daarmee helemaal zou openbreken? Die kwam bedrogen uit, want de rest van de eerste helft én de volledige tweede helft bleven de kansen in grote getale uit. Een moedig Haïti probeerde wel nog de bakens te verzetten, maar dat lukte niet.

Het bleef bij een 1-0 overwinning voor Schotland. Die lijken zo al zeker van de volgende ronde, al gaan ze nog twee lastige wedstrijden tegemoet. Voor de Midden-Amerikanen lijkt winnen op een WK al heel erg lastig te gaan worden. De tweede speeldag kan meer duidelijkheid brengen.

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