Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour heeft weinig begrip voor de manier waarop Standard zijn eerste competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge uit handen gaf. De Rouches creëerden op Sclessin voldoende kansen om de match veel eerder te beslissen, maar moesten uiteindelijk vrede nemen met 2-2.

Dat de eigen supporters na afloop hun ongenoegen lieten horen, vond Defour dan ook niet meer dan logisch. Bij Dans le Vestiaire van RTL wees de voormalige Standard-speler vooral naar de vele gemiste kansen.

Standard begon sterk, zette de Vereniging onder druk en kreeg zowel voor als na de rust mogelijkheden genoeg. Dennis Eckert Ayensa scoorde twee keer en draaide een 0-1-achterstand om, maar daarna verzuimde de thuisploeg afstand te nemen.

Defour begrijpt gefluit op Sclessin

"Sorry, maar als je zulke kansen krijgt en je speelt uiteindelijk toch nog gelijk, dan is het normaal dat je wordt uitgefloten", reageerde Defour. Vooral de manier waarop sommige mogelijkheden verloren gingen, zat hem hoog.

Standard had na de 2-1 meerdere keren de kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Nielsen zag een poging gestopt worden, Mortensen kwam dicht bij een doelpunt en ook Nguene en Nsimba kregen mogelijkheden. De derde Luikse treffer bleef echter uit.

"Het is niet dat je gewoon een kans mist. Je staat op drie meter van doel en trapt naast de bal. Dat is een zware aanvallende fout", was Defour scherp.





Standard had volgens Defour alles in handen

De frustratie zit voor hem vooral in het feit dat Standard gedurende lange periodes goed voetbal bracht. Na een sterke openingsfase en een gelijkmaker vlak voor de rust namen de Rouches na de pauze opnieuw het initiatief. De 2-1 van Eckert Ayensa leek de wedstrijd helemaal richting Standard te doen kantelen.

"Je hebt alles in handen, je speelt behoorlijk goed, de supporters zijn positief, je kunt drie of vier keer scoren en uiteindelijk eindig je met een gelijkspel", besluit hij.

Dat bleek uiteindelijk bijzonder duur. Omdat Standard de wedstrijd niet afmaakte, kreeg de Vereniging in de slotfase nog de kans om terug te komen. Christiaan Ravych maakte na een hoekschop gelijk en legde zo de 2-2-eindstand vast.