Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord
Foto: © photonews
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Yari Verschaeren is op zoek naar het juiste project voor het vervolg van zijn carrière. De 25-jarige aanvallende middenvelder is transfervrij sinds zijn vertrek bij Anderlecht en lijkt geen haast te hebben om snel ergens te tekenen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, maar voorlopig kwam het nog nergens tot een akkoord. Een van de clubs die zijn situatie nauwgezet volgt, is Sampdoria. Dat hoeft niet te verbazen, want Jesper Fredberg is er actief. De voormalige sportief directeur van Anderlecht kent Verschaeren uitstekend uit hun gezamenlijke periode in Brussel en zou hem graag naar Italië halen.

Sampdoria wil zijn middenveld versterken en ziet in Verschaeren een interessant profiel. Alleen is er een belangrijk struikelblok: de Italiaanse club speelt in de Serie B. De voormalige nummer tien van Anderlecht hoopt zijn carrière voort te zetten op het hoogste niveau en een avontuur in de Italiaanse tweede klasse is daarom voorlopig niet zijn eerste keuze.

Verschaeren bedankt voor concreet voorstel

Sampdoria heeft nochtans geprobeerd om hem te overtuigen met een concreet aanbod. Volgens Secolo XIX kreeg Verschaeren een contract voor drie seizoenen voorgeschoteld, met aantrekkelijke financiële voorwaarden.

De Rode Duivel besloot het voorstel echter niet te aanvaarden. Daarmee kreeg Sampdoria opnieuw nul op het rekest in zijn poging om de Belg binnen te halen.

Of de Italianen later nog met een nieuw voorstel komen, is niet duidelijk. Verschaeren zit momenteel zonder club en kan als vrije speler rustig afwachten welke andere mogelijkheden zich nog aandienen.

De middenvelder werd opgeleid bij Anderlecht en speelde er meer dan 150 wedstrijden voor de eerste ploeg. Daarnaast deed hij met paars-wit ook ervaring op in verschillende Europese campagnes. Nu wacht hij op een nieuw hoofdstuk, maar dan liefst bij een club die op het hoogste niveau uitkomt.

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