Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub
Foto: © photonews
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Hugo Siquet heeft zich bij Club Brugge de voorbije maanden in de kijker gespeeld toen hij zijn kans kreeg. De Belgische rechtsachter lijkt dat nu ook over de landsgrenzen heen te doen, want vanuit Schotland komt er concrete belangstelling voor de verdediger.

Hugo Siquet landde op 23 juli 2024 in Brugge, nadat hij eerder op uitleenbasis bij Cercle Brugge speelde. In het shirt van Club Brugge groeide de rechtsachter langzaam uit tot een waardevolle optie voor de staf. Een vaste basisplaats was door de concurrentie niet altijd haalbaar, maar wanneer hij zijn kansen kreeg, liet hij vaak een goed visitekaartje achter.

Van invaller naar vaste pion in de play-offs

Toen Kyriani Sabbe geblesseerd uitviel, schoof Siquet door naar de basiself: hij startte in acht van de tien wedstrijden tijdens de Champions Play-offs aan het einde van het seizoen. De 24-jarige Belg – met één interland voor de Rode Duivels op zijn palmares – maakte een degelijke indruk en leverde zijn steentje bij aan de titel die Club Brugge veiligstelde op de voorlaatste speeldag tegen KV Mechelen.

Rolverdeling over het seizoen

Over het voorbije seizoen kwam Siquet in totaal 42 keer in actie voor de Blauw-Zwart in alle competities en klokte hij 1.726 speelminuten. Gedurende het seizoen werd hij vaak als wisselspeler ingezet; alleen in de play-offs kreeg hij door Sabbe’s afwezigheid een langere reeks startplaatsen.

Zijn optredens leken de aandacht te trekken van buiten België: volgens FootMercato zou Glasgow Rangers hem op de radar hebben als mogelijke defensieve versterking. Of Siquet zelf openstaat voor een transfer is nog niet bekend.

Marktwaarde en contractstatus

Transfermarkt taxeert Siquet op ongeveer vier miljoen euro, en zijn verbintenis met Club Brugge loopt door tot 30 juni 2028. Dat geeft de club een zekere onderhandelingspositie mocht er een bod binnenkomen.

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De enige ervaring van Siquet in het buitenland was bij SC Freiburg, waar hij in 2022 na zijn vertrek bij Standard Luik niet doorbrak. De ommekeer kwam via een geslaagde periode bij Cercle Brugge, waardoor Club Brugge hem definitief ging halen.

Doelen behaald: beker en titel

Bij zijn komst naar Blauw-Zwart in de zomer van 2024 sprak Siquet openlijk over de ambitie om de titel en de beker te winnen. Die doelstellingen liggen nu achter hem: de Beker van België werd in 2025 gewonnen en de landstitel volgde in 2026.

"De supporters van Cercle zijn een beetje kwaad, maar dat is begrijpelijk gezien mijn keuze om naar Club Brugge te tekenen na mijn passage bij Cercle. Ik denk echter dat het de beste keuze voor mij was. Hier kan ik in de Champions League spelen, de titel en de beker winnen. Ik sta achter mijn beslissing. Ik denk dat ik bij de beste ploeg van België terecht ben gekomen. Ik ben erg blij en trots", legde hij uit.

7 reacties
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