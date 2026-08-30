Vitor Bruno neemt schuld op zich na zware nederlaag tegen Union: dit is zijn uitleg

Vitor Bruno spaarde zichzelf niet na de Brusselse derby. De Anderlecht-coach nam na de 3-0 nederlaag tegen Union de verantwoordelijkheid volledig op zich. Paars-wit werd in Duden Park op intensiteit en agressiviteit afgetroefd en verloor vooral de fysieke strijd. Bruno erkende dat zijn ploeg voor de rust ver onder haar normale niveau bleef.

Anderlecht heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden op het veld van Union. De Brusselse derby eindigde op 3-0 en vooral de manier waarop paars-wit werd afgetroefd, zal Vitor Bruno zorgen baren. Anderlecht verloor de duels, werd fysiek overklast en kon nooit de intensiteit van de thuisploeg evenaren. De Portugese trainer wees na afloop dan ook niet naar zijn spelers, maar stak de hand in eigen boezem.

Hij ging zich ook opmerkelijk hard verontschuldigen bij de meegereisde fans. “Ik ben verantwoordelijk voor deze nederlaag. Misschien was mijn boodschap niet de juiste of niet duidelijk genoeg”, klonk het bijzonder zelfkritisch bij Bruno. “Ik verstop me nooit. Soms win je en soms verlies je. Als je verliest, moet je dat accepteren en je verantwoordelijkheid nemen.”

Volgens de Anderlecht-coach was vooral de eerste helft ondermaats. Union dicteerde de intensiteit en maakte duidelijk dat het de fysieke strijd wilde aangaan. Paars-wit vond daar nauwelijks een antwoord op.

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“De eerste helft zaten we niet op ons normale niveau. In de tweede helft was het beter”, analyseerde Bruno. “Maar toen hebben we misschien meer met het hart dan met het hoofd gespeeld. Uiteindelijk is hun overwinning verdiend.”

“We waren niet agressief genoeg”

Bruno wees daarbij vooral op een gebrek aan agressiviteit. Anderlecht probeerde wel druk te zetten, maar deed dat volgens zijn trainer te voorzichtig om Union echt in de problemen te brengen.



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“Ik ben geen genie. Ons pressing was te timide. Het was minder agressief dan gewoonlijk en we misten agressiviteit in het algemeen. Soms moet je andere oplossingen vinden en niet altijd doen wat er vooraf in het script staat.”

Dat gebrek aan intensiteit kwam ook duidelijk naar voren in de duels. Union won de meeste fysieke gevechten en kreeg daardoor steeds meer controle over de wedstrijd. Anderlecht slaagde er onvoldoende in om de thuisploeg uit haar comfortzone te halen.

Bruno wil de nederlaag echter niet uitsluitend verklaren vanuit de voorbereiding. Union had een volledige week om naar de derby toe te werken, terwijl Anderlecht slechts één dag had om zich klaar te stomen. “Je kan zeggen dat zij een week hadden om deze wedstrijd voor te bereiden en wij één dag. Je kan ook zeggen dat zij agressiever waren dan wij. Maar waarom was dat zo? Daar zijn veel redenen voor.”

Vraagtekens bij de 2-0

De Anderlecht-coach bleef wel met een vraag zitten over het tweede doelpunt van Union. Bruno wilde daarbij nadrukkelijk niet de schuld bij de arbitrage leggen, maar wil wel begrijpen wat er precies voorafging aan de treffer.

“Ik wil het tweede doelpunt nog eens bekijken. Je ziet duidelijk dat er iets gebeurt en ik wil weten of er een fout is gemaakt of niet. Kijk naar Llansana en je ziet wat er gebeurt. Ik weet niet hoe ver terug je bij zo'n fase mag gaan om te bepalen of er een overtreding was.”

Bruno benadrukte vervolgens opnieuw dat hij de nederlaag niet op de scheidsrechter wil afschuiven. “Ik zeg niet dat het de fout van de scheidsrechter is. Het is mijn verantwoordelijkheid. Union verdiende te winnen, dat is iets anders. Maar misschien had die fase wel een verschil kunnen maken.”