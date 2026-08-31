Analyse Dan toch de transfer voor pion Club Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dan toch de transfer voor pion Club Brugge?
Foto: © photonews
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Club Brugge neemt het zondagnamiddag in de Planet Group Arena op tegen KAA Gent. Dat zal het naar alle verwachting opnieuw doen zonder Gustaf Nilsson. Die mag vertrekken en eindelijk lijkt er wat interesse in hem te komen. Doet blauw-zwart eindelijk een goede zaak met hem?

Aernout Van Lindt

Dan toch de transfer voor pion Club Brugge?

Volgens Het Laatste Nieuws zit er dan toch een deal aan te komen tussen Club Brugge en Hertha Berlijn. Het zou uiteindelijk gaan om een huurdeal, weliswaar met een aankoopoptie om de 29-jarige Zweed dan volgend seizoen definitief te gaan overnemen.

Gustaf Nilsson was al een tijdje op zoek naar een nieuwe uitdaging en lijkt die nu toch te hebben gevonden. Bovendien houdt hij ondertussen zijn (riant) loon van bij Club Brugge, waardoor het ook voor hem een ideale situatie lijkt te zijn. Aan de aanvaller om in Duitsland te laten zien wat hij allemaal nog in zijn mars heeft.

Club Brugge neemt het zondagnamiddag in de Planet Group Arena op tegen KAA Gent. Dat zal het naar alle verwachting opnieuw doen zonder Gustaf Nilsson. Die mag vertrekken en eindelijk lijkt er wat interesse in hem te komen. Doet blauw-zwart eindelijk een goede zaak met hem?

Gustaf Nilsson maakte in de zomer van 2024 de overstap van Union SG naar Club Brugge voor bijna zeven miljoen euro. Bij blauw-zwart kon de Zweedse aanvaller - die er nog tot juni 2028 onder zeil ligt - de grote verwachtingen echter nooit volmaken.

De marktwaarde van de speler is ondertussen nog 1,8 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar dat is dus nog zeven miljoen euro geweest. En dus is het voor Club Brugge niet meer zo makkelijk om de speler van de hand te doen.

Gustaf Nilsson wordt naar de uitgang begeleid bij Club Brugge

Voor Gustaf Nilsson wordt dan ook nog steeds een oplossing gezocht bij Club Brugge, net zoals ze dat ook doen voor Lynnt Audoor onder meer. De Zweedse aanvaller is pas derde (of vierde) keuze voorin bij Club Brugge, na Tresoldi en Vermant onder meer.

Die horen bij de spelers die Club Brugge absoluut wil houden. En als Tresoldi toch nog verkocht zou worden, dan komt er sowieso een vervanger in huis. Voor Nilsson zijn de dagen op Jan Breydel geschreven. Hij heeft wel een pittig loon en lijkt op die manier niet makkelijk om (goedkoop) te verkopen. 

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Doet Club Brugge aan kapitaalsvernietiging door goedkoop vertrek Nilsson of niet?

Dit seizoen zat hij bij de eerste wedstrijden steevast zelfs niet in de selectie van Ivan Leko. Daardoor lijkt het meer dan duidelijk dat het voor hem einde verhaal is. En dat was eigenlijk ook vorige winter al duidelijk, maar toen raakte hij geblesseerd en kon hij niet getransfereerd worden.

De Zweed mocht niet mee op zomerstage, traint individueel en zou op de club nog amper contact hebben met de rest van de spelersgroep. Daarmee is de boodschap vanuit Club duidelijk. Nilsson hoeft sportief niet meer op veel kansen te rekenen en mag op zoek naar een nieuwe werkgever. Alleen blijkt die oplossing voorlopig moeilijk te vinden.

Duitse interesse, maar wil Nilsson zomaar vertrekken bij Club Brugge?

Er is interesse, onder meer vanuit de Duitse tweede klasse, maar de markt voor de 29-jarige aanvaller is beperkt. Bovendien lijkt Nilsson zelf niet overtuigd van de pistes die zich aanbieden. Hij zou weinig zin hebben om zomaar op elk voorstel in te gaan.

Ondertussen is duidelijk geworden over welke Duitse clubs het onder meer gaat. Hannover 96 en Hertha Berlijn zijn twee van de kandidaten. Volgens BILD is het de club uit de hoofdstad ondertussen in ieder geval menens om Nilsson in huis te halen.

Nilsson is 29 en heeft een belangrijke keuze te maken. In de 'gouden kooi' van Jan Breydel blijven kamperen en zo nog twee jaar een stevig loon opstrijken, of toch nog een poging wagen op een lager niveau om zo opnieuw naar de top toe te groeien.

Het is geen makkelijke beslissing om te nemen, maar de komende week is het zeker iets om in de gaten te houden. Zijn leven wordt hem niet makkelijk gemaakt in Brugge en dus is de vraag of het verstand zal zegevieren.

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