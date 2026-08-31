Analyse Dan toch de transfer voor pion Club Brugge?

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Club Brugge neemt het zondagnamiddag in de Planet Group Arena op tegen KAA Gent. Dat zal het naar alle verwachting opnieuw doen zonder Gustaf Nilsson. Die mag vertrekken en eindelijk lijkt er wat interesse in hem te komen. Doet blauw-zwart eindelijk een goede zaak met hem?