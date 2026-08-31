Anthony Valencia duikt op in Brazilië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anthony Valencia duikt op in Brazilië
Foto: © photonews
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Antwerp FC neemt zo goed als zeker afscheid van Anthony Valencia. De Ecuadoriaan is op weg naar de Braziliaanse topclub Flamengo. Antwerp mag zich aan een mooie transfersom verwachten.

Aernout Van Lindt

Anthony Valencia duikt op in Brazilië

Anthony Valencia is ondertussen opgedoken in Brazilië. De speler van Royal Antwerp FC werd gespot op de luchthaven van Rio de Janeiro. Hij gaat er nu richting Flamengo vertrekken, waar hij zijn medische testen zal afleggen.

Als die voorspoedig verlopen, dan zal er heel snel een vergelijk gevonden worden tussen Antwerp en Flamengo en dan wordt de deal meteen gefinaliseerd. Antwerp is dan een topspeler kwijt, maar incasseert wel opnieuw een aantal miljoen euro. Daarmee kan het de komende dagen misschien zelf ook nog de markt op gaan. We houden de deal verder in de gaten.

Lorenz Lomme

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Anthony Valencia behoorde niet tot de selectie voor de wedstrijd tegen STVV. Dat had te maken met zijn transfer naar Flamengo, die volgens Sacha Tavolieri helemaal rond is.

Valencia zou al op weg zijn naar Brazilië om zijn transfer af te ronden. Hij zou binnenkort zijn medische testen afleggen, waarna hij zijn contract kan ondertekenen.

Antwerp betaalde in de zomer van 2022 1,5 miljoen euro voor de aanvaller, maar ontvangt een veelvoud van dat bedrag. De Great Old zou ongeveer 5 miljoen euro mogen bijschrijven voor de 23-jarige flankaanvaller.

Antwerp FC neemt het zondagnamiddag op tegen STVV en op het wedstrijdblad springen enkele opvallende keuzes meteen in het oog. Anthony Valencia en Carlos Mejia ontbreken volledig, terwijl ook Mauricio Benítez niet beschikbaar is. Xander Dierckx begint dan weer op de bank.

Bij Valencia lijkt de reden duidelijk. De Ecuadoriaan staat in de belangstelling van Flamengo en de Braziliaanse club zou gesprekken voeren met Antwerp over een mogelijke transfer. Valencia begon nochtans uitstekend aan het seizoen met drie doelpunten in evenveel wedstrijden.

Valencia mogelijk op weg naar Flamengo

De timing van de interesse is belangrijk. Valencia ligt nog maar tot het einde van dit seizoen onder contract bij Antwerp, waardoor een transfer deze zomer financieel interessant kan zijn voor de club. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1,8 miljoen euro.

Antwerp haalde hem in de zomer van 2022 weg bij Independiente uit Ecuador. Intussen verzamelde hij ook al drie interlands voor zijn land. Dat hij tegen STVV ontbreekt, lijkt dus vooral samen te hangen met zijn mogelijke vertrek.

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Bij Carlos Mejia ligt de situatie anders. Volgens Het Laatste Nieuws kampt hij met een lichte blessure. Daardoor ontbreekt ook hij in de selectie. Mejia was nochtans aardig aan het seizoen begonnen: in de eerste drie wedstrijden mocht hij telkens behoorlijk lang invallen en gaf hij al twee assists.

Ook Benítez niet klaar

Daarnaast kan Antwerp ook geen beroep doen op Mauricio Benítez. Hij is fysiek nog niet klaar om in actie te komen. De keuze rond Xander Dierckx valt eveneens op. Hij stond dit seizoen al drie keer in de basis, maar begint tegen STVV op de bank.

Antwerp moet het daardoor stellen zonder twee offensieve spelers die in de openingsweken al hun waarde toonden. Bij Valencia speelt een mogelijk transferdossier, bij Mejia gaat het om lichte fysieke hinder en Benítez is nog niet wedstrijdfit.

Dat zorgt ervoor dat de ploeg tegen STVV met een licht gewijzigde bezetting aan de aftrap verschijnt, terwijl de situatie rond Valencia ook naast het veld de nodige aandacht blijft opeisen.

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