'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

Andreas Verstraeten lijkt op weg naar een nieuwe stap in zijn carrière. Hij komt dit seizoen niet meer in de plannen voor bij Antwerp en kan in de slotdagen van de mercato richting Nederland trekken, waar VVV-Venlo zich voor hem heeft gemeld.

Andreas Verstraeten kan Antwerp nog verlaten in de laatste dagen van de transferperiode. De 20-jarige middenvelder komt dit seizoen nauwelijks aan bod en staat volgens Het Nieuwsblad in de belangstelling van VVV-Venlo, dat uitkomt in de Nederlandse tweede klasse.

Verstraeten viel in de eerste vier competitiewedstrijden telkens naast de selectie van Antwerp. Dat is een duidelijk signaal dat zijn perspectief op speelminuten momenteel beperkt is. De club zou daarom ook willen meewerken aan een vertrek.

VVV-Venlo meldt zich

VVV-Venlo kan nu een uitweg bieden. De Nederlandse club heeft nog enkele dagen om een deal af te ronden, want in Nederland sluit de transfermarkt pas op woensdag 2 september.

Voor Verstraeten zou een overstap vooral een kans zijn om opnieuw regelmatiger aan spelen toe te komen. Bij Antwerp lijkt die ruimte voorlopig bijzonder klein, ondanks het feit dat hij de voorbije jaren wel al ervaring verzamelde bij de eerste ploeg.

In totaal kwam Verstraeten 36 keer in actie voor de A-ploeg van Antwerp. Daarin gaf hij één assist. Een vaste basisplaats wist hij echter nooit echt af te dwingen.



Lees ook... Anthony Valencia duikt op in Brazilië›

Sinds 2018 bij Antwerp

De middenvelder speelt al sinds 2018 voor Antwerp. Hij kwam toen over uit de jeugdopleiding van Lierse en zette bij de Great Old verder stappen richting het profvoetbal. Eerst doorliep hij de jeugd, waarna hij geleidelijk meer betrokken raakte bij de A-kern.

Dit seizoen ziet de situatie er anders uit. Vier speeldagen ver wacht hij nog altijd op zijn eerste selectie, terwijl Antwerp zelf ook geen foutloze start kende.

De ploeg staat momenteel negende met zeven punten uit vier wedstrijden. Afgelopen weekend kreeg Antwerp bovendien een stevige tik te verwerken met een 1-4-nederlaag tegen STVV.

Voor Verstraeten kan een vertrek naar VVV-Venlo dus snel concreet worden. Antwerp wil hem laten gaan en de Nederlandse markt blijft nog enkele dagen open. Daardoor ligt er nog voldoende tijd om de overstap af te ronden.