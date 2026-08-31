Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

Sporza-anker Tess Elst (36) en haar partner hebben bijzonder nieuws te vieren. Het koppel verwacht begin volgend jaar hun eerste kindje. Voor Elst breekt daarmee een compleet nieuwe fase aan.

Van sportstudio naar een heel andere rol

Tess Elst zal de komende maanden nog gewoon te zien zijn als journaliste en nieuwsanker bij Sporza. De zwangerschap betekent voorlopig dus geen afscheid van het scherm. Integendeel: Elst blijft haar professionele activiteiten verderzetten terwijl ze zich tegelijk voorbereidt op haar eerste kindje.

De VRT laat weten dat de geboorte begin 2027 wordt verwacht. Daarna zal de journaliste wel tijdelijk uit de media verdwijnen. Die periode wil ze gebruiken om zich volledig te richten op haar nieuwe leven en haar gezin.

Heel gelukkig

Elst reageert zelf bijzonder enthousiast op het nieuws. “We zijn heel gelukkig met de komst van ons kindje. We kijken met veel liefde en toch ook een beetje gezonde spanning uit naar een 2027 met z’n drieën”, zegt ze in een mededeling van de VRT.

Die combinatie van blijdschap en gezonde spanning typeert meteen ook de nieuwe fase waarin de Sporza-journaliste terechtkomt. Na jaren waarin haar professionele leven rond sportnieuws en televisie draaide, krijgt haar privéleven er binnenkort een belangrijke nieuwe dimensie bij.

Voorlopig blijft ze aan het werk

Voor kijkers verandert er op korte termijn weinig. Elst blijft de komende maanden actief bij Sporza en zal dus nog geregeld op televisie verschijnen. Pas na de geboorte plant ze een tijdelijke mediapauze.





Dat betekent dat ze haar werk voorlopig combineert met de voorbereiding op het moederschap. Hoe lang ze na de geboorte precies uit beeld zal blijven, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ze bewust tijd wil vrijmaken voor haar gezin en het nieuwe leven dat haar te wachten staat.

Biografie

Tess Elst bouwde de voorbije jaren een stevige carrière uit binnen de VRT. Ze begon bij Sporza als radiostem en groeide uit tot een vertrouwd gezicht op televisie. Als journaliste en presentatrice is ze vooral actief rond voetbal en andere grote sportevenementen. Ze is geregeld te zien als nieuwsanker en interviewer bij Sporza. Door haar jarenlange aanwezigheid bij belangrijke sportuitzendingen groeide ze uit tot een van de herkenbare gezichten van de sportredactie van de VRT.