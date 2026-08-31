‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KAA Gent en Bolton Wanderers hebben eindelijk een akkoord bereikt over de transfer van Max Dean. De Engelse spits is al bezig met zijn medische testen in eigen land. Daarmee lijkt na een moeizame transfersoap een einde te komen aan zijn periode in Gent.

Dean krijgt zijn zin

De 22-jarige aanvaller had de voorbije weken nadrukkelijk aangedrongen op een vertrek bij de Buffalo’s. Een terugkeer naar Engeland lonkte en die wens lijkt nu werkelijkheid te worden. Dean bevindt zich momenteel in Engeland, waar hij de medische onderzoeken afwerkt die aan zijn transfer voorafgaan.

Voor Bolton is de komst van Dean een versterking uit een bekende vijver. De spits keert immers terug naar zijn thuisland nadat hij in 2024 naar België verhuisde. KAA Gent haalde hem toen weg bij MK Dons, waar hij zich had laten opmerken.

Drie miljoen euro op tafel

De onderhandelingen tussen beide clubs sleepten geruime tijd aan. Bolton zag volgens Het Laatste Nieuws zelfs twee aanbiedingen van KAA Gent geweigerd worden omdat die bedragen te laag waren. Uiteindelijk vonden de clubs wel een compromis.

De transfersom bedraagt volgens Het Laatste Nieuws drie miljoen euro, inclusief bonussen. Gent heeft bovendien een interessante clausule laten opnemen voor de toekomst. Wanneer Bolton Dean later opnieuw verkoopt, ontvangen de Buffalo’s nog 30 procent van het bedrag boven 1,25 miljoen euro.

Van MK Dons naar België

Dean maakte in 2024 de overstap naar KAA Gent. De Belgische club zag potentieel in de jonge Engelse aanvaller en haalde hem weg bij MK Dons. Zijn verblijf in de Ghelamco Arena leverde hem ervaring op in het Belgische voetbal, maar uiteindelijk kwam het niet tot een langdurige samenwerking.

Met zijn transfer naar Bolton krijgt Dean nu de kans om zich opnieuw in Engeland te bewijzen. Voor een jonge spits kan een terugkeer naar zijn vertrouwde omgeving tegelijk een nieuwe impuls betekenen voor zijn ontwikkeling.

Gent moet verder zonder Dean

Voor KAA Gent betekent het vertrek dat de club opnieuw naar aanvallende versterking moet kijken. De Buffalo’s verliezen met Dean een jonge spits, maar ontvangen tegelijk een transfersom die financiële ruimte kan creëren.

Zolang de medische testen nog niet volledig zijn afgerond, is de transfer formeel wel nog niet helemaal rond. De grote lijnen van de overeenkomst liggen echter vast. Na weken van onderhandelingen lijkt Dean zijn gewenste terugkeer naar Engeland dan toch beet te hebben.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Sheffield United
Max Dean

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

18:00
11
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
1
Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

18:50
Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje De derde helft

Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

19:30
1
Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

17:00
Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

18:30
1
BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

17:20
Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

16:20
6
'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

16:30
Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

16:00
Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

15:30
Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

15:00
Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

14:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

14:00
7
'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

13:30
5
Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst?

Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst?

12:50
20
UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

13:42
7
KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans

KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans

12:30
8
Dit is de fout die Vitor Bruno maakt Analyse

Dit is de fout die Vitor Bruno maakt

12:00
11
Nieuwe wending in titelstrijd? Statistiekenbureaus komen met grote wijzigingen

Nieuwe wending in titelstrijd? Statistiekenbureaus komen met grote wijzigingen

11:00
5
Live. Transfernieuws 31/8: wat met Nkada, David en Sadick?

Live. Transfernieuws 31/8: wat met Nkada, David en Sadick?

12:45
1
Dan toch de transfer voor pion Club Brugge? Analyse

Dan toch de transfer voor pion Club Brugge?

09:00
12
Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

11:30
8
Sterke start van Lommel krijgt opvallend staartje: meerdere transfers hangen in de lucht

Sterke start van Lommel krijgt opvallend staartje: meerdere transfers hangen in de lucht

10:45
Marc Degryse is héél kritisch voor Club Brugge en viseert één speler

Marc Degryse is héél kritisch voor Club Brugge en viseert één speler

08:00
14
Anthony Valencia duikt op in Brazilië

Anthony Valencia duikt op in Brazilië

10:00
2
🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

09:24
6
Louis van Gaal op het randje bij signeersessie: "Ik ben geen homo" De derde helft

Louis van Gaal op het randje bij signeersessie: "Ik ben geen homo"

10:30
2
"Weggeblazen": Vandenbempt streng voor Anderlecht en vol lof voor Union SG

"Weggeblazen": Vandenbempt streng voor Anderlecht en vol lof voor Union SG

09:30
6
Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

08:30
Messoudi lyrisch over nieuwe aanwinst en onthult laatste transferplannen Beerschot

Messoudi lyrisch over nieuwe aanwinst en onthult laatste transferplannen Beerschot

08:56
Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

07:30
1
Er ligt Issame Charaï iets op de maag na gelijkspel tegen Zulte Waregem

Er ligt Issame Charaï iets op de maag na gelijkspel tegen Zulte Waregem

07:00
3
Compper krijgt Antwerp nog niet aan het voetballen en dat maakt deze statistiek pijnlijk duidelijk Reactie

Compper krijgt Antwerp nog niet aan het voetballen en dat maakt deze statistiek pijnlijk duidelijk

06:30
2
Anderlecht-spelers weten heel goed waar ze tekort kwamen: "De basiszaken" Reactie

Anderlecht-spelers weten heel goed waar ze tekort kwamen: "De basiszaken"

06:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen Bork Bork over Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk Geert66 Geert66 over 🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening Supremepony Supremepony over Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst? Soloria Soloria over 'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk Locolabo Locolabo over Dit is de fout die Vitor Bruno maakt Juha Reini Juha Reini over 'KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved