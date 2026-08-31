‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

KAA Gent en Bolton Wanderers hebben eindelijk een akkoord bereikt over de transfer van Max Dean. De Engelse spits is al bezig met zijn medische testen in eigen land. Daarmee lijkt na een moeizame transfersoap een einde te komen aan zijn periode in Gent.

Dean krijgt zijn zin

De 22-jarige aanvaller had de voorbije weken nadrukkelijk aangedrongen op een vertrek bij de Buffalo’s. Een terugkeer naar Engeland lonkte en die wens lijkt nu werkelijkheid te worden. Dean bevindt zich momenteel in Engeland, waar hij de medische onderzoeken afwerkt die aan zijn transfer voorafgaan.

Voor Bolton is de komst van Dean een versterking uit een bekende vijver. De spits keert immers terug naar zijn thuisland nadat hij in 2024 naar België verhuisde. KAA Gent haalde hem toen weg bij MK Dons, waar hij zich had laten opmerken.

Drie miljoen euro op tafel

De onderhandelingen tussen beide clubs sleepten geruime tijd aan. Bolton zag volgens Het Laatste Nieuws zelfs twee aanbiedingen van KAA Gent geweigerd worden omdat die bedragen te laag waren. Uiteindelijk vonden de clubs wel een compromis.

De transfersom bedraagt volgens Het Laatste Nieuws drie miljoen euro, inclusief bonussen. Gent heeft bovendien een interessante clausule laten opnemen voor de toekomst. Wanneer Bolton Dean later opnieuw verkoopt, ontvangen de Buffalo’s nog 30 procent van het bedrag boven 1,25 miljoen euro.

Van MK Dons naar België

Dean maakte in 2024 de overstap naar KAA Gent. De Belgische club zag potentieel in de jonge Engelse aanvaller en haalde hem weg bij MK Dons. Zijn verblijf in de Ghelamco Arena leverde hem ervaring op in het Belgische voetbal, maar uiteindelijk kwam het niet tot een langdurige samenwerking.





Met zijn transfer naar Bolton krijgt Dean nu de kans om zich opnieuw in Engeland te bewijzen. Voor een jonge spits kan een terugkeer naar zijn vertrouwde omgeving tegelijk een nieuwe impuls betekenen voor zijn ontwikkeling.

Gent moet verder zonder Dean

Voor KAA Gent betekent het vertrek dat de club opnieuw naar aanvallende versterking moet kijken. De Buffalo’s verliezen met Dean een jonge spits, maar ontvangen tegelijk een transfersom die financiële ruimte kan creëren.

Zolang de medische testen nog niet volledig zijn afgerond, is de transfer formeel wel nog niet helemaal rond. De grote lijnen van de overeenkomst liggen echter vast. Na weken van onderhandelingen lijkt Dean zijn gewenste terugkeer naar Engeland dan toch beet te hebben.