Anderlecht-spelers weten heel goed waar ze tekort kwamen: "De basiszaken"

Anderlecht zocht zondag in Dudenpark naar een eerste overwinning op het veld van Union in meer dan een halve eeuw, maar werd vooral met de basis van het voetbal geconfronteerd. De 3-0 nederlaag was niet alleen het gevolg van een gebrek aan kansen of creativiteit. Paars-wit verloor vooral de slag die daaraan voorafgaat: de duels.

Marco Kana verwoordde het na afloop treffend. “Er waren twee ploegen met veel kwaliteiten, maar om die te kunnen tonen, moet je je duels winnen. Union won er meer dan wij, waardoor hun kwaliteiten ook meer naar voren kwamen.”

Dat was waar het verschil zat. Union speelde met meer intensiteit, reageerde sneller op afvallende ballen en liet Anderlecht nauwelijks toe om comfortabel aan aanvallen te beginnen. Daardoor kwamen ook de kwaliteiten van spelers als Ambros en Nga Kana onvoldoende tot hun recht.

Creativiteit begint bij de basis

Daarbij kwam ook dat Anderlecht voor het zoveelste jaar op rij geen antwoord vond op het overtal aan middenvelders. Kana en Llansana werden opgegeten door Zeneli, Van De Perre en Zorgane.

“We hebben spelers met creativiteit, dat hebben we al getoond. Maar om die creativiteit naar boven te laten komen, moeten de basiszaken goed zitten. Vandaag waren die niet goed.”

Anderlecht moest zo vaak achter de feiten aanlopen, terwijl Union vanuit gewonnen duels telkens opnieuw kon versnellen. Het middenveld werd zo een zone waarin paars-wit vooral moest reageren in plaats van dicteren.



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De 3-0 was volgens Kana uiteindelijk verdiend, al vond hij het verschil op het scorebord zwaar. “Het is een verdiende overwinning voor Union, al is 3-0 een zwaar verdict.”

Geen paniek, wel werk aan de winkel

Ondanks de tweede competitienederlaag op rij weigert Kana om van een crisis te spreken. Anderlecht kwalificeerde zich amper enkele dagen eerder nog voor de League Phase van de Europa League en beleefde toen een compleet andere avond.

“Minder dan 72 uur geleden stonden we nog aan de top van de wereld na onze Europese kwalificatie. Als spelers mogen we niet te hoog, maar ook niet te laag leven.”

Toch beseft Kana dat de nederlaag niet zomaar kan worden weggewuifd. “Het doet vandaag heel veel pijn en er is nog veel werk aan de winkel.”