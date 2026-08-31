Reactie Compper krijgt Antwerp nog niet aan het voetballen en dat maakt deze statistiek pijnlijk duidelijk

Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
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Compper krijgt Antwerp nog niet aan het voetballen en dat maakt deze statistiek pijnlijk duidelijk
Foto: © photonews
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Niet voor het eerst dit seizoen kwam Antwerp op achterstand tegen STVV. De Great Old kwam nog wel op gelijke hoogte maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven tegen de Kanaries.

Thuis tegen SK Beveren kwam Antwerp op de openingsspeeldag op achterstand, maar draaide het die score in de tweede helft helemaal om. Tegen Kortrijk, die andere promovendus, zorgde Valencia ervoor dat Antwerp op voorsprong kwam en de bezoekers niet meer terug in de wedstrijd kwamen.

Vorige week tegen Genk kwam Antwerp dankzij Valencia opnieuw op voorsprong, maar ging het na de rust bijna mis toen Genk op 1-4 kwam. Het ondertussen gekende, praktisch onmogelijke scenario voltrok zich waardoor Antwerp toch nog 4-4 gelijk speelde.

Antwerp Genk
© photonews

Nu tegen STVV kwam Antwerp opnieuw op achterstand en kwam het pas na rust langszij. En zo valt er toch een patroon op te merken bij de ploeg van Marvin Compper.

Opvallend veel ingrepen

Door uitgaande transfers en blessures kon de Duitse trainer van Antwerp nog nooit met dezelfde elf een wedstrijd aanvatten. Ook tactisch zoekt Compper nog naar de juiste formule, zoals tegen STVV toen Dierckx op de bank bleef.

Een andere opvallende statistiek is dat Compper in drie van de vier afgelopen wedstrijden een dubbele wissel invoerde bij de rust. Enkel tegen Kortrijk, toen Antwerp 0-1 voor stond bij rust, had Compper niet de behoefte om in te grijpen. Tegen Beveren (0-1), Genk (1-1) en STVV (0-1) deed hij dat telkens wel.

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Valencia Anthony - Renders Semm
© photonews

En het heeft zeker telkens een effect op de ploeg, of is het de tegenstander die even verrast wordt door een dubbele wissel? Het is duidelijk iets waar Compper zelf ook mee zit. Anders zou hij op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen STVV niet zelf aangehaald hebben dat het gameplan bij de aftrap niet gevolgd werd.

"Er zijn altijd andere redenen om in te grijpen bij de rust. Nu was er te weinig energie en tempo aan de bal. Het game plan dat we vooropgesteld hadden werd niet gevolgd. Na de rust ging dat beter", verklaarde hij.

Maar als je drie van de vier keer moet ingrijpen bij de rust, is het probleem misschien wel hoe de wedstrijd aangevat wordt? De motivatie en het tempo vindt Antwerp na de rust blijkbaar wel, maar bij de aftrap lukt het Compper voorlopig nog niet om zijn ploeg klaar te krijgen.

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