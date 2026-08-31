OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

Cedric Hatenboer vertrekt definitief bij Anderlecht zonder ooit voor de A-ploeg te hebben gespeeld. De 21-jarige Nederlander keert terug naar de Eredivisie en kiest voor Sparta Rotterdam. Zo eindigt een transfer die paars-wit ruim twee miljoen euro kostte bijzonder vroeg.

Anderlecht neemt definitief afscheid van Cedric Hatenboer. De 21-jarige Nederlandse middenvelder keert terug naar zijn thuisland en zet zijn carrière voort bij Sparta Rotterdam. Daarmee komt er na een bijzonder korte en weinig succesvolle passage een einde aan zijn periode bij paars-wit.

Hatenboer kwam in januari 2025 over van Excelsior Rotterdam voor iets meer dan twee miljoen euro. Anderlecht liet hem toen wel meteen nog een half seizoen bij Excelsior, zodat hij daar de jaargang kon afmaken.

Geen enkele minuut voor de A-ploeg

In de zomer van 2025 sloot Hatenboer vervolgens aan bij de kern van Anderlecht. Een echte doorbraak kwam er echter nooit. Blessureleed gooide roet in het eten en de Nederlander kwam geen enkele keer in actie voor de eerste ploeg.

Wel speelde hij vijf wedstrijden voor de RSCA Futures. In januari 2026 besloot Anderlecht hem opnieuw uit te lenen, ditmaal aan Telstar. Daar kreeg hij wel meer minuten en kwam hij vijftien keer in actie.

Deze zomer keerde Hatenboer opnieuw terug naar Brussel, maar dat verblijf blijkt nu van korte duur. Anderlecht heeft bevestigd dat hij definitief naar Sparta Rotterdam vertrekt.



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Transfer draait uit op mislukking

Zijn passage bij Anderlecht kan moeilijk anders dan als een mislukking worden omschreven. Paars-wit betaalde destijds ruim twee miljoen euro voor een speler die uiteindelijk nooit voor de A-ploeg uitkwam.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog altijd ongeveer twee miljoen euro, maar sportief kon Anderlecht nauwelijks rendement halen uit de transfer.

Hatenboer verlaat Brussel zo zonder officieel optreden voor het eerste elftal. Zijn volledige bijdrage bij paars-wit bleef beperkt tot vijf wedstrijden voor de Futures.

Voor de middenvelder begint nu een nieuw hoofdstuk bij Sparta Rotterdam. Daar krijgt hij opnieuw de kans om zich in de Eredivisie te bewijzen, terwijl Anderlecht een punt zet achter een transferdossier dat nooit echt van de grond kwam.