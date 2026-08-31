Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'
Foto: © photonews
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Voor KAA Gent krijgt een oude transferdeal plots opnieuw een bijzonder interessante financiële kant. De Buffalo’s namen twee jaar geleden afscheid van Matias Fernandez-Pardo, maar dankzij een slimme clausule kan zijn volgende stap nu alsnog miljoenen opleveren.

Matias Fernandez-Pardo staat voor een bijzonder grote stap in zijn nog jonge carrière. De 21-jarige Rode Duivel is volgens verschillende media op weg van Lille naar Newcastle United. Met de transfer zou een bedrag van tientallen miljoenen euro’s gemoeid zijn, en ook bij KAA Gent zullen ze de ontwikkelingen met grote belangstelling volgen.

De aanvaller zou intussen zelf zijn akkoord hebben gegeven voor een overstap naar Newcastle. Hij kan er een contract voor vijf seizoenen tekenen. Daarmee lijkt alleen de definitieve afronding van de deal nog te ontbreken.

Volgens Sacha Tavolieri kan de totale transfersom, inclusief bonussen, oplopen tot 65 miljoen euro. Fernandez-Pardo zou bewust voor Newcastle hebben gekozen, waarbij trainer Matthias Jaissle een belangrijke rol speelde in zijn beslissing.

Ook KAA Gent kan stevig cashen

Het nieuws is niet alleen belangrijk voor Lille. Ook KAA Gent kan financieel profiteren van de transfer. De Buffalo’s verkochten Fernandez-Pardo in de zomer van 2024 voor 11,5 miljoen euro aan de Franse club en bedongen daarbij een doorverkooppercentage van tien procent.

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Volgens Het Laatste Nieuws zou Newcastle ongeveer 60 miljoen euro betalen, met daarbovenop nog bonussen. Door de afspraken die Gent destijds maakte, zou de club nu bijna vijf miljoen euro extra kunnen ontvangen.

Dat zou van de eerdere verkoop aan Lille achteraf een nog lucratievere deal maken. Fernandez-Pardo speelde zelf 38 wedstrijden voor Gent en kwam daarin tot vier doelpunten. Zijn echte doorbraak op internationaal niveau volgde vervolgens in Frankrijk.

Bij Lille staat zijn teller inmiddels op 71 wedstrijden. Daarin scoorde hij twaalf keer en gaf hij elf assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 35 miljoen euro, maar Newcastle lijkt dus bereid om daar aanzienlijk boven te gaan.

Opvallende weg naar de Rode Duivels

Ook internationaal verliep het parcours van Fernandez-Pardo opvallend. Lange tijd leek hij voor Spanje te kiezen, maar begin dit jaar veranderde hij van koers. Zonder ooit voor de Spaanse A-ploeg uit te komen, koos hij uiteindelijk voor België.

Sindsdien verzamelde Fernandez-Pardo al vijf caps voor de Rode Duivels. Hij maakte bovendien deel uit van de Belgische selectie op het WK. Tijdens de groepsfase mocht hij drie keer invallen, waarna hij in de verdere fases niet meer in actie kwam. Bij heel wat supporters zorgde dit destijds voor onvrede.

Zijn contract bij Lille loopt normaal nog tot juni 2029, maar dat lijkt hij dus niet uit te dienen. Newcastle wil stevig investeren om hem naar de Premier League te halen en de transfer zou snel afgerond kunnen worden.

Voor Gent wordt het dossier intussen een mooi voorbeeld van hoe een doorverkooppercentage jaren later nog veel kan opleveren. De Buffalo’s verkochten Fernandez-Pardo voor 11,5 miljoen euro, maar kunnen dankzij zijn volgende stap mogelijk nog eens bijna vijf miljoen euro bijschrijven. Dat bedrag zou voor Gent bovendien bijzonder welkom zijn, zeker omdat de club deze zomer zelf opnieuw stevig aan de kern heeft gesleuteld en financieel ruimte kan gebruiken.

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