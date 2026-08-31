Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club
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Adriano Bertaccini lijkt steeds dichter bij een vertrek bij Anderlecht te staan. Volgens onze informatie praat Servette FC met de entourage van de 26-jarige aanvaller en zijn er ook onderhandelingen aan de gang tussen beide clubs. Anderlecht zou daarbij liefst meteen tot een definitieve transfer komen.

Bertaccini zelf zou eveneens openstaan voor een verhuis naar Zwitserland. Dat maakt het dossier concreet, zeker omdat zijn situatie bij Anderlecht de voorbije weken steeds moeilijker werd. De aanvaller kwam dit seizoen wel aan enkele invalbeurten, maar kreeg nog geen basisplaats.

Situatie bij Anderlecht wordt moeilijker

Bertaccini oogde de voorbije weken ook niet altijd gelukkig met zijn rol. Afgelopen weekend zat hij zelfs niet meer bij de selectie voor de Brusselse derby tegen Union SG. Dat lijkt opnieuw een duidelijk signaal dat hij niet langer onmisbaar is binnen de plannen van paars-wit.

De aanvaller speelt pas sinds vorige zomer bij Anderlecht. De Brusselaars betaalden toen vijf miljoen euro aan STVV om hem binnen te halen. Zijn contract loopt nog tot juni 2029, waardoor Anderlecht in onderhandelingen een sterke positie behoudt.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde vier miljoen euro. In totaal kwam Bertaccini 47 keer in actie voor Anderlecht. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij zes assists.

Rendement bij STVV lag hoger

Bij STVV waren zijn cijfers nog een stuk indrukwekkender. Voor de Limburgers speelde hij 50 wedstrijden, waarin hij maar liefst 26 keer scoorde en zes assists gaf. Dat sterke rendement overtuigde Anderlecht destijds om stevig in hem te investeren.

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In Brussel slaagde hij er voorlopig niet in om diezelfde productiviteit door te trekken. Zijn huidige rol als invaller en zijn afwezigheid tegen Union lijken zijn toekomst bovendien verder onder druk te zetten.

Servette FC probeert daar nu van te profiteren. De Zwitsers praten met de speler én met Anderlecht, terwijl Bertaccini zelf een overstap ziet zitten. De komende dagen moeten uitwijzen of beide clubs elkaar ook financieel vinden en de transfer definitief kan worden afgerond.

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