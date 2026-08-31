"Weggeblazen": Vandenbempt streng voor Anderlecht en vol lof voor Union SG

Een eerste Super Sunday is achter de rug. Union SG heeft in Brussel laten zien wie de ploeg van de stad is, terwijl KAA Gent in de Slag om Vlaanderen indruk maakte tegen Club Brugge. Het seizoen is nog lang, maar de eerste conclusies zullen wel al getrokken worden.

Wie had gehoopt dat RSC Anderlecht dit seizoen écht klaar was om de kloof met Club Brugge en Union SG te dichten? Die komt na de 3-0 op bezoek bij Union SG toch een klein beetje bedrogen uit, al is het seizoen nog lang en zijn er nog 90 punten te verzamelen.

Peter Vandenbempt zag Union SG induk maken tegen Anderlecht. "Union SG had nog maar vier officiële wedstrijden gespeeld, maar er waren veel tegendoelpunten tegen onder meer Bodo/Glimt. Ik dacht na de match tegen Zulte Waregem toch even oei."

Union SG maakte indruk op Peter Vandenbempt in match tegen Anderlecht

"Was er te veel kwaliteit vertrokken? Neen dus, zo lijkt het nu. Zondag was Union SG opnieuw indrukwekkend, met die versmachtende pressing, tempo, een ijzersterke driehoek op het middenveld en scherp verdedigen achteraan met een paar individuele uitblinkers."

"Anderlecht werd gewoon weggeblazen op een goed moment. Verregaande conclusies trekken? Daarvoor is het nog afwachten. Union SG heeft minstens de indruk gewekt dat het helemaal bovenaan kan meedoen en dat is hoopvol."

Anderlecht stelde teleur tegen Union SG volgens Peter Vandenbempt

"Bij Anderlecht viel er veel goeds te vertellen de voorbije weken, met ook die geslaagde Europese zomer", klinkt het in Vandenbempt. "Ik had verwacht dat ze een goede kans maakten tegen Union, maar ik vond het heel zwak over de hele lijn."



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Anderlecht is de voorbije jaren ook al een paar keer strijdbaarder geweest op bezoek bij Union SG en een aantal nieuwkomers kwamen te kort. "Maar de positieve zaken blijven voorlopig wel overeind, al zit er na de 3 op 9 toch al meteen een beetje druk op de zaak."