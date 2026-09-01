Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

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Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Lucca Brughmans. De 18-jarige doelman van KRC Genk lijkt er de opvolger te moeten gaan worden van Giorgi Mamardashvili. Ook Bayern München volgt de jonge Belg. En als Brughmans zou vertrekken? Dan komt KRC Genk meteen met een opvallende opvolger.