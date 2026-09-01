DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden
Foto: © photonews
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Troyes staat op het punt om Timothé Nkada terug naar Frankrijk te halen. De promovendus in de Ligue 1 staat dicht bij een akkoord met Standard de Liège over een huurperiode met aankoopoptie.

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden voor Nkada

Standard de Liège, l’ESTAC en Timothé Nkada hebben een akkoord bereikt: de Franse aanvaller wordt voor dit seizoen aan Troyes uitgeleend. In de deal zit ook een aankoopoptie vervat, waardoor Troyes hem komende zomer mogelijk nog voor langer in huis kan houden. 

"Aangekomen in augustus 2025 van Rodez speelde Timothé Nkada 33 wedstrijden en scoorde 5 doelpunten voor onze kleuren. Onze club wenst hem het beste voor de rest van zijn seizoen", aldus Standard de Liège in een persbericht op de eigen webstek. Het avontuur van Nkada stopt dus sneller dan verwacht, afgelopen weekend had coach Euvrard ook al de vertrekwens duidelijk gemaakt.

Troyes staat op het punt om Timothé Nkada terug naar Frankrijk te halen. De promovendus in de Ligue 1 staat dicht bij een akkoord met Standard de Liège over een huurperiode met aankoopoptie.

De 27-jarige aanvaller zou maandag al naar Troyes zijn afgereisd voor zijn medische keuring, zo meldt Le Parisien. Alleen enkele details moeten nog worden geregeld voordat de transfer officieel kan worden afgerond.

Nkada werd op 20 juli 1999 geboren in Lille en is een Franse aanvaller die doorgaans als centrumspits speelt. Hij is 1,77 meter groot, weegt ongeveer 68 kilogram en is rechtsvoetig. Zijn opleiding genoot hij bij Stade Rennais, waar hij ook voor de beloften uitkwam. In 2019 maakte hij bij Stade de Reims zijn profdebuut in de Ligue 1. Daar kwam hij dat seizoen acht keer in actie.

Vervolgens werd Nkada verhuurd aan het Deense Aalborg BK en het Franse US Orléans. In januari 2023 vertrok hij definitief naar het Sloveense FC Koper. Daar kende hij een veel langere periode op het hoogste niveau: in 46 wedstrijden maakte hij elf doelpunten en gaf hij drie assists. Daarna keerde hij terug naar Frankrijk, met Rodez als nieuwe bestemming.

Doorbraak bij Rodez

Zijn seizoen 2024/25 bij Rodez betekende zijn grote doorbraak. Nkada speelde 32 wedstrijden en scoorde liefst zeventien keer, terwijl hij ook vijf assists leverde. Daarmee eindigde hij als derde op de topschutterslijst van Ligue 2. Zijn prestaties leverden hem vervolgens een transfer naar Standard op. De Belgische club betaalde in de zomer van 2025 naar verluidt 1,8 miljoen euro voor de aanvaller.

Bij Standard kon Nkada die cijfers niet helemaal doortrekken. In zijn eerste seizoen in België kwam hij volgens de actuele statistieken tot 30 competitiewedstrijden en vier doelpunten. In totaal staat zijn teller bij de Rouches op 33 officiële wedstrijden, vijf goals en één assist. Dit seizoen kreeg hij tot dusver weinig speeltijd. Hij viel alleen twintig minuten in tegen KV Mechelen en zat vervolgens niet in de selectie tegen OH Leuven.

Dumont kent Nkada al

Voor Troyes kan de komst van Nkada een interessante versterking betekenen. De club is na de promotie terug in de Ligue 1 en zoekt extra aanvallende slagkracht. Nkada kent de Franse competitie bovendien goed en heeft al bewezen dat hij op het tweede niveau bijzonder productief kan zijn.

Een bijkomend voordeel is dat hij de nieuwe Troyes-trainer Stéphane Dumont al kent. Dumont werkte eerder met Nkada samen tijdens diens periode bij Stade de Reims. Volgens Le Parisien bevindt de transfer zich inmiddels in de laatste fase: Nkada is al in Troyes voor zijn medische keuring en alleen de laatste details van de huurdeal met aankoopoptie moeten nog worden geregeld.

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