Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Bij Antwerp mag een trainer een duidelijke voetbalvisie hebben, maar uiteindelijk blijft er één doorslaggevende factor: winnen. Dat maakt CEO Sven Jaecques ook geregeld duidelijk aan Marvin Compper. De Duitser wordt eraan herinnerd dat zijn aanpak uiteindelijk ook punten moet opleveren.

“Wij zijn Leipzig niet, hé”, klinkt het bij Jaecques in HLN. “Wij zijn geen club die na een nederlaag content is omdat we volgens de visie hebben gespeeld.” Het is een uitspraak die weinig aan duidelijkheid overlaat. Een herkenbare speelstijl is belangrijk, maar kan bij Antwerp nooit een excuus worden om resultaten ondergeschikt te maken.

De Antwerpse realiteit is anders dan die van Leipzig

Compper heeft een verleden bij RB Leipzig, waar een uitgewerkte voetbalvisie en een duidelijke sportieve structuur centraal staan. Bij Antwerp moet hij rekening houden met een andere context en andere verwachtingen. De club wil vooruitgang boeken, maar heeft ook nood aan resultaten. Goed voetbal is mooi meegenomen, alleen moet het zich uiteindelijk vertalen naar het scorebord.

Dat Jaecques zijn trainer daar geregeld aan herinnert, toont dat de CEO nauw betrokken blijft bij de sportieve koers. Compper krijgt ruimte om zijn ideeën uit te werken, maar niet zonder opvolging. Op de Bosuil wordt niet alleen gekeken naar hoe de ploeg speelt, maar ook naar wat die aanpak oplevert.

Een visie moet ook punten opleveren

Voor Compper ligt de uitdaging dus in het vinden van de juiste balans. Hij moet zijn ploeg een herkenbare identiteit geven, zonder het belang van efficiëntie en resultaten uit het oog te verliezen. Zeker bij een club als Antwerp, waar de verwachtingen hoog liggen, kan een goede wedstrijd zonder punten niet eindeloos als vooruitgang worden beschouwd.

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De boodschap van Jaecques is dan ook helder: een trainer mag overtuigd zijn van zijn voetbalideeën, maar moet ook kunnen omgaan met de realiteit van het Belgische voetbal.