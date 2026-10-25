Antwerp heeft een ruwe diamant gevonden: hij brengt iets wat ontbrak

Antwerp kon na vijf opeenvolgende nederlagen eindelijk nog eens opgelucht ademhalen. De 3-0 tegen Charleroi was meer dan alleen een broodnodige driepunter. Er waren ook individuele lichtpunten en Bahmed Deuff was daar één van. De twintigjarige huurling van Nantes speelde opnieuw een uur en begint steeds nadrukkelijker zijn stempel te drukken op het Antwerpse middenveld.

Deuff is niet het type speler dat voortdurend de aandacht opeist met flitsende acties. Daarvoor houdt hij zijn spel te eenvoudig. Maar wie op hem let, ziet waarom hij stilaan belangrijk wordt. Met zijn lange benen en fysieke présence kan hij veel terrein bestrijken. Hij zit geregeld goed tussen de tegenstanders en maakt het hen moeilijk om zomaar door het centrum te voetballen. Antwerp kan zo'n profiel goed gebruiken.

Deuff brengt rust en duelkracht op het middenveld

Wat vooral opvalt, is dat Deuff weinig onnodige risico's neemt. Hij verovert de bal, zoekt een ploegmaat en houdt het spel draaiende. Tegen Charleroi kwam hij tot 19 geslaagde passes op 21 pogingen, een nauwkeurigheid van ruim 90 procent. Daarnaast noteerde hij twee intercepties. Geen cijfers waarmee je meteen een compilatievideo vult, maar wel elementen die zijn waarde voor de ploeg duidelijk maken.

Dat hij na amper vier optredens al zo belangrijk lijkt te worden, zegt ook iets over wat Antwerp nodig heeft. De Great Old zocht stabiliteit en iemand die op het middenveld de vuile meters wil maken. Deuff heeft de fysieke kwaliteiten om die rol in te vullen. Hij is bovendien nog maar twintig, waardoor er nog heel wat groeimarge is. Antwerp huurt hem van Nantes en heeft een aankoopoptie, wat zijn ontwikkeling extra interessant maakt.

Volgende stap: ook aanvallend meer durven

Toch is Deuff nog geen afgewerkt product. Zijn grootste werkpunt zit in het durven. Wanneer hij ruimte krijgt om met de bal op te rukken, lijkt hij soms niet goed te weten wat hij ermee moet aanvangen. Hij kiest dan liever voor een veilige pass dan voor een actie waarmee hij de tegenstander echt pijn kan doen. Ook tegen Charleroi kwam hij tot een schot dat niet tussen de palen belandde.

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Dat is ergens begrijpelijk voor een jonge speler die zich nog moet aanpassen aan een nieuwe competitie en ploeg. Eerst zekerheid inbouwen, daarna meer risico nemen: het is geen slechte volgorde. Maar met zijn gestalte en vermogen om terrein te winnen, zou Deuff nog meer kunnen betekenen als hij ook in de laatste fase van aanvallen zijn verantwoordelijkheid durft te nemen.