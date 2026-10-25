Er is een datum bekend: Ronaldinho (46) maakt comeback in Italiaanse Serie C

Het werd al aangekondigd, maar nu is er ook een concrete datum. Ronaldinho trekt op 46-jarige leeftijd opnieuw zijn voetbalschoenen aan voor een officiële wedstrijd bij Ravenna FC 1913.

Ronaldinho staat voor een opvallende terugkeer naar het competitieve voetbal. De Braziliaanse vedette, inmiddels 46, zal op 15 november opnieuw in actie komen voor Ravenna FC 1913 in de Italiaanse Serie C.

Van aandeelhouder naar speler bij Ravenna

De voormalige Gouden Bal-winnaar stapte afgelopen augustus al mee in het kapitaal van de club uit Ravenna. Tegelijk zette hij er ook zijn handtekening als speler. Zijn uitgesproken ambitie: nog één keer scoren en zo zijn 300e doelpunt als profvoetballer vieren.

Een debuut liet vervolgens enkele maanden op zich wachten. Eerder was wel al gecommuniceerd dat Ronaldinho één of meerdere competitiewedstrijden zou spelen, al bleef een exacte datum toen uit.

Derby tegen Forlì wordt decor voor comeback

Daar is nu verandering in gekomen. Ravenna FC 1913 kondigde via Instagram aan dat Ronaldinho op 15 november opnieuw het veld betreedt in de geel-rode kleuren van de club. De thuiswedstrijd tegen Forlì, op de veertiende speeldag in reeks B van de Serie C, wordt dus het toneel van zijn comeback.

De verwachting is dat het Bruno Benelli-stadion, met een capaciteit van 12.000 plaatsen, voor die gelegenheid helemaal volloopt. Ronaldinho bleef na zijn afscheid van het profvoetbal regelmatig opduiken in galawedstrijden, maar een officieel duel is van een andere orde.





Eerste officiële match in elf jaar

Het wordt zijn eerste officiële optreden in liefst elf jaar tijd. Zijn vorige passage als prof dateert uit 2015, toen hij uitkwam voor Fluminense. Of de Braziliaan het bij een eenmalige stunt houdt dan wel langer inzetbaar zal zijn voor Ravenna, moet nog blijken.