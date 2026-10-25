Westerlo-coach Charaï kan het amper geloven na krankzinnige wedstrijd: "Dat is een goede vraag"

KVC Westerlo en SK Beveren hebben zaterdagavond voor een ongezien spektakelstuk gezorgd in 't Kuipje. De Kemphanen leken meermaals op weg naar een overwinning, maar moesten na een knotsgekke slotfase vrede nemen met een 4-4-gelijkspel. Trainer Issame Charaï bleef met een bijzonder wrang gevoel achter, terwijl zijn collega Tim Bakens vooral opgelucht was.

"Hoe dit is kunnen gebeuren? Dat is een goede vraag", reageerde Charaï na afloop tegenover Sporza. De trainer wilde niet meteen overhaaste conclusies trekken. "We moeten deze wedstrijd gewoon rustig analyseren. Ik heb twee mooie goals van ons gezien met een mooie opbouw en dito afwerking. Aan de overkant hebben we een aantal lange ballen gehad, en met de wind weet je dat die dan goed kunnen vallen."

Charaï baalt van weggegeven overwinning

Vooral de manier waarop Westerlo de overwinning in de allerlaatste seconden nog uit handen gaf, zat Charaï bijzonder dwars. Zijn ploeg kwam in de blessuretijd via een strafschop van Shunsuke Saito opnieuw op voorsprong, maar zag Victor Olatunji in de 102e minuut alsnog gelijkmaken. "Op het einde moeten we gewoon slimmer zijn en de wedstrijd uitspelen", stelde de coach vast.

Ook de rode kaart van Reda Laalaoui zorgde voor frustratie bij de Westerlo-trainer. De invaller werd na een opstootje in de blessuretijd van het veld gestuurd, waardoor zijn ploeg de slotminuten met tien man moest afwerken. "Die rode kaart van Laalaoui? Daar ben ik wel teleurgesteld over, maar je wint en je verliest samen. De rest is een leermoment voor ons", benadrukte Charaï.

Bakens prijst mentaliteit van Beveren

Bij SK Beveren overheerste een heel ander gevoel. Tim Bakens zag zijn ploeg tot het allerlaatste moment knokken voor een resultaat. "Uiteindelijk mogen we blij zijn met een punt. De hele tweede helft zijn we op jacht gegaan om een resultaat te halen, maar als die gelijkmaker in de slotseconden valt, ben ik wel gelukkig", vertelde de Nederlandse trainer.

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Vooral de mentale weerbaarheid van zijn spelers stemde Bakens tevreden. "Het mooie aan deze groep is dat we er altijd in blijven geloven. Tegen Lommel deden we dat niet, en daar hebben we achteraf ook goed over gesproken met de groep. Vandaag strijden we dan allemaal tot op het laatst, en dat heeft geloond." Westerlo bleef zo met een enorme kater achter, terwijl Beveren dankzij een ongelooflijke comeback alsnog een punt mee naar huis nam.