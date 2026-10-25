Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

Wat een avond in ’t Kuipje. Westerlo leek tegen SK Beveren op weg naar een vijfde overwinning op rij, maar moest na een knotsgekke slotfase vrede nemen met een 4-4-gelijkspel. Twee doelpunten in blessuretijd zorgden ervoor dat de Kemphanen alsnog punten verloren. Trainer Issame Charaï bleef achter met gemengde gevoelens, zeker na de rode kaart voor invaller Reda Laalaoui tijdens de viering van de 4-3.

“Uiteraard ben ik boos en teleurgesteld over die rode kaart”, gaf Charaï toe. Laalaoui werd in minuut 100 uitgesloten na een opstootje. Daardoor moest Westerlo met een man minder proberen de voorsprong vast te houden. Dat lukte niet: Beveren sloeg in de absolute slotseconden nog toe en maakte er 4-4 van.

Slimmer zijn

Voor Charaï was vooral de manier waarop de gelijkmaker viel moeilijk te verteren. “Bij die fase hadden we slimmer moeten zijn. Waarom trapten we die bal niet gewoon weg? Ach, het is een leerproces.” De coach wees daarbij op het verschil tussen beide ploegen: “Niet vergeten dat de jongste tegen de oudste ploeg uit de Jupiler Pro League tegenover mekaar stonden.”

Toch wilde Charaï niemand persoonlijk met de vinger wijzen. “We winnen en verliezen als groep. Aan intensiteit en wilskracht was er geen gebrek bij ons. Maar Beveren, een ervaren en lepe ploeg, gebruikte alle truken van de foor.” Ook het zware veld en de vele inspanningen speelden volgens hem een rol. In de slotfase moest hij bovendien vier spelers vervangen, onder meer door krampen.

Een lichtpunt was de basisplaats voor de 19-jarige Naoufal Bohamdi-Kamoni. “Je weet dat ik geen cadeaus geef. Hij trainde met veel overtuiging en speelde ook een goede wedstrijd”, vertelde Charaï.