PO1-concurrent van Anderlecht wil Hamdi Harbaoui, maar die heeft zelf heel andere plannen...

door Redactie



RSC Anderlecht ziet Hamdi Harbaoui enkele maanden na zijn komst alweer vertrekken. De Tunesische spits kan elders in de Jupiler Pro League aan de slag gaan, maar of dat ook zal gebeuren...

Harbaoui werd eerder deze week in verband gebracht met Charleroi. De Zebra's zijn nog volop in de running voor play-off 1 en kunnen een goalgetter absoluut gebruiken. Na het vertrek van Jérémy Perbet naar AA Gent is gebleken dat David Pollet alleen niet volstaat.

En dus mikt Felice Mazzu op Harbaoui (lees HIER meer), maar of die trek heeft in een verhuis naar Mambourg is maar zeer de vraag. Zelf verkast de centrumspits liever naar het buitenland, aldus Het Laatste Nieuws. De jongste jaren kwam de international onder meer uit voor Qatar SC en Udinese.