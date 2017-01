AA Gent zet - net als in de zomer - met budget van 7 miljoen euro vol in op sterkhouder van Standard

door Redactie



Met de komst van doelman Lovre Kalinic (ruim 3 miljoen euro) haalde AA Gent al fors uit op de transfermarkt. En de honger van de Buffalo's, die 7 miljoen uittrekken, is daarmee nog niet gestild.

De afgelopen maanden bleek dat het vertrek van Sven Kums zich nog steeds laat voelen in de Arteveldestad. En daar wil Gent wat aan doen. De kampioen van twee seizoenen geleden zet net als in de zomer vol in op Standard-middenvelder Adrien Trebel, aldus Het Laatste Nieuws.

Enkele maanden geleden stak Gent zijn licht al op in Luik. Toen plakten de Rouches echter een transfersom van 4 miljoen euro op het hoofd van de 25-jarige Trebel. Dat zou nu slechts om de helft gaan.

Zich onmogelijk gemaakt bij Standard

Rest de vraag of Standard zijn middenvelder wel naar een concurrent om play-off 1 laat vertrekken. Wat in de kaart van Gent speelt, is dat Trebel zich zo goed als onmogelijk maakte de jongste weken bij Standard door zijn transferdroom luidop te verkondigen en zich bij momenten onprofessioneel te gedragen.