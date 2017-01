Met bluf, erkenning Ã©n dreigingen werd Mogi Bayat de machtigste makelaar van BelgiÃ«: "Hij is een uitstekende manipulator"

Met bluf, erkenning én dreigingen werd Mogi Bayat de machtigste makelaar van België: "Hij is een uitstekende manipulator"

door Redactie



Mogi Bayat is een van de belangrijkste makelaars in het Belgische voetbal. Zo heeft hij een serieuze voet tussen de deur bij meerdere clubs uit de Jupiler Pro League.

De enorme invloed van Bayat op het Belgische voetbal heeft te maken met verschillende factoren. "Zijn grote kracht is dat hij een uitstekende manipulator is", vertelt een concurrerende zaakwaarnemer, wiens actieradius verder reikt dan België, in Sport/Voetbalmagazine.

"Aan de ene kant geeft hij de club de indruk dat hij onmisbaar is door te vertellen dat hij de makelaar van de speler in zijn macht heeft. De spelers vertelt hij dan dat hij in de club de baas is. Bij Mogi is het continu bluf. Hij is daar heel sterk in."

Transfer Marko Marin

"Hij heeft ook erkenning nodig", gaat de makelaar verder. "Hij wil op alle foto's staan, in alle kranten. Bij de transfer van Marko Marin (die naar Anderlecht trok, red.) bijvoorbeeld stond hij met de speler te pronken toen die voorgesteld werd, terwijl hij niet zijn makelaar is en zijn rol bij deze transfer bijna nihil was. Hij vindt dat hoe meer hij aanwezig is, hoe meer anderen het gevoel krijgen dat hij onmisbaar is."