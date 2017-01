Debat van de Week: Roeselare, Antwerp, Lierse ... of nog iemand anders kampioen?

door Aernout Van Lindt

Wie pakt volgens jullie de titel in 1B? Roeselare, Antwerp, Lierse of nog iemand anders?

Foto: © photonews

In eerste nationale B is de competitie vorig weekend alweer losgebroken. Nog zeven speeldagen en we weten wie de tweede periode wint. Het zou wel eens erg spannend kunnen gaan worden.

Een ideaal thema voor ons debat van de week dus. Drie ploegen staan namelijk momenteel binnen een puntje van elkaar. De spanning in de tweede periode is te snijden. Lierse leidt voorlopig de debatten, Roeselare heeft evenveel punten en Antwerp volgt op een schamel puntje. Zelfs Cercle Brugge (op 4 punten) en OH Leuven (op 5 punten) kunnen mits een erg sterke eindreeks nog een aardig woordje mee gaan praten om de titel. Roeselare heeft het voordeel dat zij de eerste periode wonnen, maar als het momentum nu naar Lierse of Antwerp schuift, dan wordt het ook lastig om de finale play-off tot een goed einde te brengen. We stellen u dan ook graag de vraag: wie pakt de titel?