Daar zijn de eerste plagerijen al voor derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem: "Boeregem is coming", maar KVK reageert gevat

door Redactie



Zaterdag komen de buren van Zulte Waregem op bezoek bij KV Kortrijk. In de aanloop naar deze streekderby hebben de supporters van Essevee ingebroken in het stadion van KVK om er een boodschap achter te laten.

Supporters van Zulte Waregem hebben vannacht ingebroken in het stadion van KV Kortrijk. Ze hebben er de bezoekersbank omgebouwd tot een kippenren, met twee kippen, stro en gaas. Op een spandoek staat te lezen 'Watch Out, Boeregem is coming'. Een verwijzing naar de 'sneer' van KV Kortrijk in de aanloop naar de heenwedstrijd, toen KVK-supporters de afrit in Waregem hadden omgetoverd in Boeregem.

KV Kortrijk reageerde al op de Facebookpaginga van de club: "Francky Dury zal dat zaterdag wel met de glimlach opruimen zeker? Mogen we de eitjes eigenlijk houden?" De West-Vlaamse derby vindt nu zaterdag plaats om 18 uur in het Guldensporenstadion in Kortrijk.