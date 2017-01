OFFICIEEL: Dury zocht een type Izquierdo of Simon en heeft dat nu ook gevonden

Essevee versterkt zich met Aliko Bala, een 19-jarige winger die overkomt van het Slovaakse AS Trencin. De linker vleugelaanvaller, goed voor 6 treffers in 32 competitiematchen, tekende aan de Gaverbeek een contract tot medio 2020.

De komst van Bala hing woensdag al in de lucht (Zoals u HIER kan lezen) en doet terugdenken aan die van Moses Simon in de winter van 2015. De Buffalo's gingen toen eveneens shoppen bij Trencin. Dat deden ze overigens onlangs opnieuw met Samuel Kalu.

BREAKING: Photo Confirmation- Aliko Bala's move to Zulte Waregem is now in the bag. Contract designed until 2020. pic.twitter.com/6cQ2v5J6yS