Na AA Gent (Moses en Kalu) vindt ook Francky Dury Nigeriaanse versterking bij het Slovaakse AS Trencin

door Redactie



AS Trencin begint een populair ploegje te worden bij de Belgische eersteklassers. Na AA Gent wil ook Zulte Waregem een Nigeriaanse tiener wegplukken bij de Slovaakse club.

Zulte Waregem staat op het punt om een nieuwe flankaanvaller aan te trekken. Volgens All Nigeria Soccer zou de 19-jarige linksbuiten Aliko Bala van AS Trencin deze week een contract voor 3,5 seizoenen ondertekenen bij Essevee. AA Gent haalde eerder al Moses Simon en recent nog Samuel Kalu weg bij de Slovaakse eersteklasser.

Ook Bala is een Nigeriaan. Net als Moses genoot hij zijn jeugdopleiding bij de GBS Academy in zijn thuisland en ook Bala zou een snelle, dribbelvaardige flankaanvaller zijn. Bij Trencin scoorde Bala zes keer in 32 competitiewedstrijden. Hij vindt bij Zulte Waregem zijn landgenoot Kingsley Madu terug.