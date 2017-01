OFFICIEEL: Ilombe Mboyo - in de zomer van 2013 nog 4 miljoen waard - komt de rangen van Cercle Brugge versterken

door Manuel Gonzalez



De overgang die de jongste dagen in de lucht hing, is een feit. Ilombe Mboyo verhuist naar Cercle Brugge om er zijn carrière weer schwung te geven.

De 29-jarige aanvaller zette zaterdagochtend zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. "Met deze transfer benadrukt Cercle Brugge de ambitie om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste niveau", luidt de mededeling op de website van de Vereniging.

Petit Pelé zal bij zijn nieuwe werkgever het nummer 28 dragen. Hij is er in de vooravond uit bij Lierse (17u) nog niet bij.

Mboyo verhuisde in de zomer van 2013 voor 4 miljoen euro van AA Gent naar Racing Genk. Mede door blessures kon hij zich in Limburg nooit volledig doorzetten. Twee jaar later vertrok de centrumspits naar het Zwitserse Sion, maar ook daar speelden aanslepende kwetsuren hem parten.